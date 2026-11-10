Sénégal: JOJ Dakar 2026 - Pourquoi le bronze d'Eden Kazoum n'est pas compté pour le pays ?

La cavalière Eden Kazoum a bien décroché le bronze en saut d'obstacles par équipes aux JOJ Dakar 2026. Mais cette médaille, remportée avec la Team Afrique, ne figure pas au compteur officiel du Sénégal.

Le 5 novembre, au Centre équestre de Diamniadio, Eden Kazoum est montée sur la troisième marche du podium de l'épreuve de saut d'obstacles par équipes. Une performance saluée dans la presse et sur les réseaux sociaux, où beaucoup l'ont ajoutée au bilan de la délégation sénégalaise. À tort, si l'on s'en tient au tableau officiel des médailles. Tout tient à la composition de l'équipe.

La jeune Sénégalaise ne concourait pas sous les couleurs nationales, mais au sein de la Team Afrique, aux côtés du Sud-Africain Bo Reed, de l'Égyptien Yassin El Bassiuony et du Marocain Ghali Bougja. Aux Jeux olympiques de la jeunesse, l'équitation fonctionne ainsi : chaque pays qualifié n'aligne qu'un cavalier, et les cavaliers sont regroupés en équipes continentales. Ils ne montent même pas leurs propres chevaux, attribués par tirage au sort.

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Une ligne à part au tableau Or le Comité international olympique (CIO) ne répartit pas entre les pays les médailles d'une équipe formée d'athlètes de plusieurs nations. Ces équipes dites « mixtes » sont enregistrées sous un code spécifique, MIX, et leurs médailles sont comptabilisées séparément, hors des bilans nationaux.

Lors de la cérémonie protocolaire, c'est d'ailleurs le drapeau olympique qui est hissé. Cette pratique a cours aux JOJ depuis la première édition, à Singapour en 2010.

Le tableau publié ce lundi 9 novembre sur le site officiel des Jeux le confirme. Après 101 épreuves sur 151, le Sénégal y occupe la 6e place avec 7 médailles : 4 en or et 3 en bronze. Les titres sont l'oeuvre des lutteurs de plage Elisabeth Diatta (55 kg), Maguette Diop (80 kg) et Ndeye Khady Anna Diatta (45 kg), ainsi que des Lionceaux du basket 3x3.

Les bronzes reviennent au judoka Matar Diop (-66 kg), au lutteur Ablaye Diouf (90 kg) et aux Lioncelles du basket 3x3, médaillées ce lundi. Aucune médaille d'équitation n'apparaît sur la fiche de la délégation. Pas de rattrapage en individuel Eden Kazoum, championne du Sénégal junior en 2025 et unique représentante du pays en équitation, avait une seconde chance de rapporter une médaille comptabilisée pour le Sénégal : la finale individuelle, le 6 novembre.

Elle y a écopé de 14 points de pénalité, dont 6 pour dépassement du temps, et a terminé loin du podium. Le titre est revenu au Suisse Mike Smits. Son bronze reste une médaille olympique de la jeunesse à part entière, inscrite à son palmarès personnel. Mais présenter le bilan du Sénégal à 8 médailles, en y ajoutant ce podium continental, est inexact.