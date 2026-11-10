Sénégal: 29 cas de gastro-entérite fébrile signalés dans le district de Mékhé

Vingt-neuf cas de gastro-entérite fébrile ont été signalés depuis le 2 novembre dans le district sanitaire de Mékhé, dans la région de Thiès. Aucun décès n'a été enregistré à ce jour, a indiqué le directeur régional de la Santé de Thiès, Cheikh Sadibou Senghor. Selon lui, l'épisode a débuté dans le département de Kébémer, dans la région de Louga, avant de toucher la région de Thiès, notamment le district sanitaire de Mékhé.

Dans un entretien, le Dr Cheikh Sadibou Senghor a expliqué que les personnes atteintes présentent des symptômes caractérisés par des diarrhées, des vomissements et, dans certains cas, de la fièvre. Quatre postes de santé du district de Mékhé, dans le département de Tivaouane, à la frontière avec celui de Kébémer, sont concernés.

Il s'agit des postes de santé de Mbakhas, Darou Salam, Maka et Kelle. La majorité des cas est concentrée dans les deux premières localités, a précisé le directeur régional de la Santé. Au 6 novembre, 29 cas avaient été recensés. Parmi les patients, quatre sont hospitalisés au centre de santé de Mékhé, tandis que les autres ont été pris en charge en ambulatoire.

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« La prise en charge est gratuite et tous les cas évoluent bien », a rassuré Cheikh Sadibou Senghor. Il a ajouté que les quatre patients hospitalisés devraient prochainement regagner leur domicile. Des prélèvements de selles ont été effectués et acheminés à l'hôpital régional de Thiès afin d'identifier le germe responsable.

Parallèlement, la brigade d'hygiène et le Service national de l'hygiène (SNH) ont procédé à des prélèvements d'eau. Une coordination a également été mise en place avec le district sanitaire de Kébémer et la Direction régionale de la Santé de Louga afin de retracer l'origine de la contamination. Celle-ci pourrait être liée à une intoxication alimentaire ou hydrique, selon le directeur régional de la Santé de Thiès.

« Il n'y a pas de tranche d'âge épargnée. Les enfants comme les adultes sont concernés », a-t-il souligné. Qualifiant l'épisode de gastro-entérite fébrile consécutive à une intoxication, il a rappelé les principales mesures de prévention : le lavage régulier des mains, la bonne cuisson des aliments avant leur consommation et la sensibilisation des communautés. Cette dernière est assurée par la brigade d'hygiène et le bureau de communication du district sanitaire.