Algérie: L'UNPA salue les décisions du président de la République visant à promouvoir le secteur agricole

Alger — Le secrétaire national de l'Union nationale des paysans algériens (UNPA), M. Slimane Dribine, a indiqué, lundi, que les décisions relatives à l'élaboration d'un nouveau plan d'organisation locale de l'agriculture et à la révision du fonctionnement et de l'organisation des entreprises relevant du secteur, conformément aux orientations données dimanche par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, lors de la réunion du Conseil des ministres consacrée au secteur agricole, sont de nature à renforcer la transparence dans la gestion et à améliorer la performance et l'efficacité des structures agricoles.

Dans une déclaration à l'APS, M. Dribine a expliqué que l'élaboration d'un nouveau plan d'organisation locale de l'agriculture, de manière à permettre un recensement plus précis et moderne des différentes potentialités agricoles, "figure parmi les questions structurelles à même d'améliorer l'organisation du secteur", soulignant, à cet égard, l'importance majeure de la décision du président de la République portant création d'un service spécialisé dans les statistiques agricoles, chargé de recenser les données relatives au nombre d'agriculteurs, au volume de production, à la richesse animale, aux surfaces agricoles et à d'autres indicateurs.

"La disponibilité de statistiques précises permettra de déterminer les besoins réels en produits agricoles et de définir les surfaces cultivables en fonction des saisons, ainsi que de garantir la traçabilité des produits, de la source jusqu'au consommateur, contribuant ainsi à la lutte contre la spéculation", a-t-il ajouté.

Par ailleurs, le responsable de l'Union a mis en avant l'importance des orientations du président de la République relatives à la révision du fonctionnement et de l'organisation des entreprises relevant du secteur agricole, notant que cette mesure permettra d'améliorer la régulation du marché des produits agricoles, par le renforcement des capacités de stockage, la prise en charge des excédents de production et leur achat auprès des agriculteurs, puis leur commercialisation, de manière à réduire la chaîne des intermédiaires.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le secrétaire national de l'UNPA a, en outre, salué les orientations du président de la République visant à lutter contre toutes les formes de rétention des productions agricoles par les agriculteurs et à interdire de laisser les terres en friche ou sans exploitation, réaffirmant le soutien de l'Union à ces décisions, au regard des moyens mis par l'Etat à la disposition des agriculteurs, lesquels appellent, a-t-il dit, à "s'engager pleinement dans les efforts visant à accroître la production nationale et à réaliser une autosuffisance durable".

Il a insisté, dans ce sens, sur l'importance d'exploiter les terres agricoles selon des cycles agricoles appropriés, notamment pour les terres proches des barrages et celles disposant de sources hydriques faciles à exploiter, ce qui permet de diversifier les récoltes et de renforcer la production.

L'intervenant est revenu, d'autre part, sur l'importance d'une préparation précoce de la saison de moisson-battage, conformément aux orientations du président de la République, en vue d'assurer des espaces de stockage, de garantir la disponibilité des moissonneuses-batteuses, des moyens de transport et du matériel nécessaire pour la réussite de l'opération, et permettre ainsi aux agriculteurs de collecter et de commercialiser leurs productions dans les meilleures conditions.

Il a également salué l'orientation du président de la République relative à l'interdiction totale de l'utilisation du maïs comme fourrage vert dans l'alimentation du bétail.

Le président de la République avait présidé, dimanche, une réunion du Conseil des ministres au cours de laquelle il a pris une série de décisions, et donné des directives et des orientations, dont l'élaboration d'un nouveau plan d'organisation de l'agriculture au niveau local, en vue d'assurer une plus grande transparence et un recensement moderne et plus précis, la nécessité de lutter contre toutes les formes de rétention des productions agricoles, l'interdiction totale de l'utilisation du maïs comme fourrage vert dans l'alimentation du bétail, et l'élaboration d'un plan de répartition des tâches au sein du ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, en confiant le secteur de la pêche à un ministre délégué auprès du ministre de l'Agriculture et celui des forêts à un secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Agriculture, chargé des forêts.