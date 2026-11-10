Algérie: Réunion consacrée à l'examen des amendements proposés au PLF 2027

9 Novembre 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

Alger — La présidente de l'Assemblée populaire nationale (APN), Mme Khalida Boufedeche, a présidé, lundi, une réunion du bureau de l'Assemblée, consacrée à l'examen des amendements proposés au projet de loi de finances (PLF) 2027 et des déclarations relatives aux cas d'incompatibilité avec le mandat parlementaire, indique un communiqué de la chambre basse du Parlement.

A cette occasion, le bureau de l'APN a examiné les amendements proposés au PLF 2027 et transmis ceux remplissant les conditions requises à la commission compétente pour étude. Il a également pris connaissance de l'avis de la commission des affaires juridiques et administratives, des libertés et des droits de l'homme concernant les déclarations des députés relatives aux cas d'incompatibilité avec le mandat parlementaire, précise la même source.

Dans une allocution prononcée à l'ouverture de la réunion, Mme Boufedeche a rappelé "les tragédies endurées par le peuple algérien pendant plus d'un siècle sous l'occupation française", soulignant que certaines parties qui "continuent de pratiquer la duplicité tout en étant nostalgiques de l'époque de la tutelle et de l'hégémonie, sont désormais incapables de comprendre que l'ère des diktats et des ingérences dans les affaires intérieures est révolue".

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Elle a indiqué que "l'Algérie, à l'instar des autres pays africains, décide désormais de son destin par sa volonté et celle de ses institutions souveraines, et dispose de ressources et de capacités matérielles et humaines propres lui permettant de garantir sa sécurité, de protéger ses richesses et de préserver ses intérêts stratégiques".

Dans ce contexte, Mme Boufedeche a rendu "un hommage empreint de considération et de fierté à l'Armée nationale populaire (ANP), digne héritière de l'Armée de libération nationale (ALN), qui veille à la sécurisation des frontières nationales et oeuvre à l'éradication de la criminalité organisée, tout en assumant d'importantes missions et responsabilités grâce à son haut niveau de professionnalisme et à sa disponibilité avérée".

Le bureau de l'APN a clôturé ses travaux par l'examen des questions orales et écrites qui lui ont été soumises et la transmission au Gouvernement de celles remplissant les conditions légales, avant de se pencher sur l'examen des programmes d'activité des commissions permanentes au titre de la session parlementaire ordinaire 2026-2027, conclut le communiqué.

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