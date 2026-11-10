Algérie: Ouverture du 1er salon international de la plasturgie et des polymères avec la participation de 43 exposants

Setif — La première édition du salon international de la plasturgie et des polymères (Algeria plast expo 2026) s'est ouverte lundi au palais des expositions El Maabouda de Sétif, avec la participation de 43 exposants, parmi eux des étrangers venus de Chine et du Japon.

Dans une déclaration à l'APS, le commissaire du salon, Mounir Tebib, a indiqué que cette édition est organisée jusqu'au 12 novembre par Ibit Center, entreprise spécialisée dans l'organisation des salons et événements scientifiques en partenariat avec l'entreprise Ritadj Expo du même domaine sous l'égide du wali, Mustapha Limani.

Selon la même source, le salon regroupe des opérateurs publics et privés du secteur du plastique et des polymères qui exposent à travers les divers stands de matières premières, différents produits de transformation et proposent même des expériences directes de projection du plastique aux visiteurs qui ont afflué en grand nombre.

Le programme de la manifestation comporte des rencontres entre exposants et professionnels, des communications d'experts des domaines de la plasturgie et de l'exportation, des conférences destinées aux investisseurs souhaitant s'engager dans l'industrie du plastique en vue de favoriser les partenariats et les échanges d'expérience, a-t-on indiqué.

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De son côté, Noureddine Belouahad, directeur de l'antenne locale de NESDA (agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat), a indiqué que la participation de NESDA s'inscrit dans le cadre de la stratégie des autorités supérieures du pays d'accompagnement des micro-entreprises à valeur ajoutée et les avantages fiscaux et parafiscaux offerts par l'Etat via l'agence y compris pour l'expansion des projets d'investissement.

Selma Melheb, directrice du guichet unique de l'Agence algérienne de promotion de l'investissement, a indiqué que le stand de l'agence expose les avantages et facilités contenues dans la loi 22-18 fixant les règles régissant les investissements et leur extension.

Karim Bounouara, exposant spécialisé dans la fabrication et l'installation des armoires électriques, a souligné l'importance de ces manifestations qui favorisent "l'échange d'expériences, la conclusion de transactions et la promotion du produit national".

L'ouverture du salon a présidée par le chef de l'exécutif local, Mustapha Limani, en présence de représentants de plusieurs organismes du domaine qui ont visité les stands du salon et écouté les préoccupations des exposants.