Algérie: Plus de 3600 candidats participent au concours d'accès à la formation spécialisée du secteur des Affaires religieuses et des Wakfs

Alger — Le concours d'accès à la formation spécialisée sur épreuves a débuté, lundi, dans les différents instituts de formation spécialisée relevant du secteur des Affaires religieuses et des Wakfs, avec la participation de 3.696 candidats en lice pour 1.200 postes de formation, indique un communiqué du ministère.

Ce concours, organisé au titre de l'année de formation 2026-2027, se poursuivra jusqu'à mardi et concerne cinq grades relevant des corps spécifiques de l'administration des Affaires religieuses et des Wakfs, à savoir "Imam prêcheur, Imam prédicateur, Professeur de l'enseignement coranique, Mouadhan et Quayim, et ce conformément aux conditions et qualifications requises pour chaque grade", précise la même source.

Cette session se distingue par l'ouverture, pour la première fois, du grade d'imam prédicateur. Les candidats admis bénéficieront d'une formation spécialisée à l'Ecole nationale "Dar El Imam", destinée aux titulaires d'une licence en sciences islamiques ou d'un titre équivalent dans la même spécialité, selon le communiqué.

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Ce concours s'inscrit dans le cadre des efforts du ministère des Affaires religieuses et des Wakfs visant à "renforcer le secteur en ressources humaines qualifiées et à répondre aux besoins des mosquées et des écoles coraniques à travers les différentes wilayas du pays, afin d'améliorer l'encadrement religieux, de renforcer les services d'orientation religieuse et d'enseignement coranique et d'améliorer le niveau de performance professionnelle et pédagogique des cadres du secteur", conclut le communiqué.