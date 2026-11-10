Algérie: Bengrina appelle, depuis Touggourt, à un discours réaliste pour gagner la confiance des électeurs

Touggourt — Le président du Mouvement El-Binaa El-Watani, Abdelkader Bengrina, a souligné, lundi depuis Touggourt, la nécessité de tenir un discours électoral réaliste pour gagner la confiance des électeurs.

Animant un meeting populaire dans le cadre de la campagne électorale pour les locales du 28 novembre en cours, M. Bengrina a estimé que "la confiance des électeurs se gagne par un discours empreint de sincérité, de fidélité et de réalisme, et à travers une compétition électorale saine et intègre".

Et d'ajouter que sa formation politique se présente à ces élections avec un programme englobant des propositions et des réformes dans divers domaines, s'imprégnant des besoins de développement auxquels aspirent les citoyens au niveau local.

S'agissant de Touggourt, le président du Mouvement El-Binaa El-Watani a mis en avant la nécessité de capitaliser le potentiel agricole de la wilaya et de veiller à le valoriser au service de l'économie nationale.

Il a insisté, à ce titre, sur l'importance de la mise en place de nouveaux mécanismes pour développer la filière de la datte et faire de la wilaya de Touggourt un pôle agricole productif, en favorisant, notamment, l'investissement dans l'industrie de transformation de la filière en question.