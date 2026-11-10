Algérie: Le renforcement du rôle préventif des compagnies d'assurance souligné à Alger

Alger — Les participants à la 2e édition de la Conférence internationale d'Alger sur les assurances, organisée lundi à Alger, ont mis en avant la nécessité de renforcer le rôle préventif des compagnies d'assurance et leur accompagnement des entreprises économiques dans l'identification des risques et l'atténuation de leurs effets, afin de garantir la continuité de leurs activités.

Mme Widad Belhouchet, présidente-directrice générale de CASH Assurances, filiale du groupe Sonatrach et organisatrice de la Conférence, a souligné que les mutations technologiques, industrielles et climatiques, conjuguées aux cybermenaces et aux tensions géopolitiques, ont rendu les risques auxquels sont confrontées les entreprises plus complexes, ce qui impose de faire évoluer le rôle des compagnies d'assurance au-delà de l'indemnisation des pertes, pour englober également l'anticipation et la prévention des risques.

Les compagnies d'assurance sont appelées à assumer le rôle de partenaires proactifs des entreprises, en les aidant à identifier leurs points de vulnérabilité et à mettre en place des solutions adaptées pour limiter les risques, tandis que ces dernières doivent intégrer la gestion des risques dans leurs systèmes de gouvernance et leurs stratégies de développement, a-t-elle expliqué.

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Dans ce contexte, Mme Belhouchet a indiqué que CASH Assurances, s'appuie, dans l'accompagnement des entreprises, notamment celles opérant dans les secteurs de l'énergie, de l'industrie, des infrastructures et du transport, sur l'expertise de ses ressources humaines et leur connaissance des environnements industriels, ainsi que sur ses capacités financières et ses partenariats avec des réassureurs internationaux, afin de proposer des couvertures adaptées à la nature et à l'ampleur des risques.

De leur côté, des experts internationaux participant à cette Conférence, organisée sous le thème "Assureur et assuré : un partenariat fondé sur la maîtrise des risques", ont abordé le rôle de l'analyse des données dans l'amélioration de l'évaluation des risques et la précision des décisions en matière d'assurance, ainsi que dans l'orientation des investissements vers les mesures les plus efficaces pour les atténuer.

Ils ont également examiné les défis liés à l'assurance des projets de construction, notamment en matière d'identification des risques, d'évaluation de leurs répercussions financières et techniques et de répartition des responsabilités entre les différents intervenants.

Les travaux de cette Conférence ont également porté sur les risques émergents et leurs répercussions sur les modèles traditionnels d'assurance, dans un contexte marqué par les mutations rapides de l'environnement des affaires.