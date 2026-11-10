Algérie: Un individu impliqué dans le meurtre d'un pharmacien, placé en détention provisoire

9 Novembre 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

Alger — Le juge d'instruction près le tribunal de Constantine a ordonné le placement en détention provisoire d'un individu impliqué dans l'affaire du meurtre d'un pharmacien au niveau de la cité Daksi Abdessalam à Constantine, a indiqué, lundi, un communiqué du parquet de la République près ledit tribunal.

"Conformément aux dispositions de l'article 19 du code de procédure pénale, le parquet de la République près le tribunal de Constantine informe l'opinion publique qu'en date du 8 novembre 2026, les services de sécurité ont reçu un signalement faisant état de la découverte du corps sans vie du défunt (N. M.), pharmacien résidant au niveau de la cité Daksi Abdessalam à Constantine, suite à une agression violente à l'arme blanche commise dans la même cité à 14h31. La police judiciaire, accompagnée du procureur de la République, s'est rendue sur les lieux pour entamer ses investigations afin d'élucider les circonstances du crime", précise le communiqué.

Les investigations et recherches préliminaires ont permis d"'identifier et appréhender le suspect répondant aux initiales (N. M. S.), âgé de 27 ans, ce dernier présentant des signes de troubles psychologiques", poursuit la même source.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

"Après achèvement des procédures de l'enquête préliminaire, le suspect a été déféré devant le parquet de la République, où il a été poursuivi, sur réquisitoire introductif, pour assassinat, conformément aux dispositions des articles 254, 255, 256, 257 et 261 alinéa 1 du code pénal, avec réquisition de placement sous mandat de dépôt et de réalisation d'une expertise psychiatrique et psychologique sur l'accusé", ajoute le communiqué.

"Après avoir entendu l'accusé lors de sa première comparution, le juge d'instruction a ordonné son placement en détention provisoire", selon la même source, qui a souligné que "l'affaire fait l'objet d'une instruction judiciaire".

Lire l'article original sur Algerie Presse Service.

Tagged:
Copyright © 2026 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.