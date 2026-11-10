Congo-Kinshasa: Le Coordonnateur humanitaire préoccupé par les violences à Djugu et leurs répercussions sur la riposte à Ebola

Le Coordonnateur humanitaire par intérim en République démocratique du Congo, Alain Akpadji, a exprimé sa vive préoccupation face aux violences signalées depuis le 8 novembre dans la zone de santé de Fataki, située dans le territoire de Djugu, en province de l'Ituri.

Dans un communiqué publié lundi par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA), il souligne que ces affrontements affectent directement les populations civiles et risquent d'aggraver une situation humanitaire et sanitaire déjà préoccupante.

« Je condamne fermement tout acte de violence à l'encontre des civils. Les civils ne sont pas des cibles. Toutes les parties doivent respecter le droit international humanitaire, protéger les civils et les infrastructures civiles, et prendre toutes les mesures possibles pour prévenir de nouvelles atteintes aux populations », a déclaré Alain Akpadji.

Des civils blessés et les activités humanitaires perturbées

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Selon les informations disponibles, au moins cinq civils ont été blessés lors d'affrontements survenus le 8 novembre aux abords du site de déplacés de Plaine Savo.

Des échanges de tirs ont également été signalés dans la cité de Fataki, située à environ 25 kilomètres de ce site.

Ces incidents interviennent dans un contexte de tensions persistantes ayant déjà entraîné des restrictions des mouvements humanitaires depuis la fin du mois d'octobre.

Le site de Plaine Savo accueille actuellement plus de 76 000 personnes déplacées. En raison de la dégradation de la situation sécuritaire, une mission d'évaluation humanitaire en cours dans la zone a dû être suspendue.

Une menace pour la riposte à Ebola

Cette nouvelle détérioration de la situation sécuritaire survient alors que les autorités sanitaires et leurs partenaires poursuivent les opérations de riposte contre l'épidémie d'Ebola dans la région.

Face à cette situation, le Coordonnateur humanitaire par intérim a appelé les différentes parties à garantir l'accès des intervenants humanitaires et du personnel de santé aux populations affectées.

« J'appelle toutes les parties à faire preuve de la plus grande retenue, à prendre toutes les mesures possibles pour garantir la sécurité et la liberté de mouvement du personnel humanitaire et de santé. Dans le contexte de l'épidémie d'Ebola, un accès sûr, rapide et sans entrave est essentiel pour protéger les populations et sauver des vies », a-t-il insisté.

L'Ituri, au coeur des urgences humanitaires

L'Ituri demeure l'une des provinces les plus affectées par les conflits armés et les déplacements de populations en République démocratique du Congo. Selon le communiqué, la province compte plus d'un million de personnes déplacées.

Elle constitue également l'épicentre de l'épidémie d'Ebola en cours, concentrant environ 70 % des cas confirmés à l'échelle nationale.