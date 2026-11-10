Congo-Kinshasa: Les FARDC et la MONUSCO renforcent les patrouilles conjointes pour protéger les civils en Ituri

Face à la persistance de l'insécurité dans le territoire de Djugu, les FARDC et la MONUSCO ont décidé de renforcer leurs patrouilles conjointes afin de protéger les civils, sécuriser la Route nationale n°27 et améliorer la coordination des opérations sur le terrain.

Les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) et les Casques bleus de la Mission de l'Organisation des Nations unies pour la stabilisation en RDC (MONUSCO) ont renforcé leurs patrouilles conjointes dans le territoire de Djugu, en Ituri. Cette initiative vise à mieux protéger les populations civiles et à sécuriser la circulation sur la Route nationale n°27 (RN27).

Cette mesure intervient dans un contexte sécuritaire marqué par la recrudescence des menaces attribuées à des groupes armés, notamment la Convention pour la révolution populaire (CRP), dont les activités suscitent l'inquiétude des habitants de la région.

La décision a été prise à l'issue d'une réunion de coordination sécuritaire tenue la semaine dernière entre les responsables militaires des FARDC et de la MONUSCO.

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Une insécurité persistante à Djugu

Selon les responsables militaires, la situation sécuritaire demeure préoccupante dans plusieurs localités du territoire de Djugu. Elle est caractérisée par des attaques récurrentes et des menaces attribuées à différents groupes armés opérant dans la zone.

Les usagers de la RN27, axe stratégique pour les échanges commerciaux et la circulation des personnes en Ituri, sont également exposés à des risques sécuritaires croissants. Les mouvements présumés d'éléments de la CRP, notamment sur l'axe Tcha-Liko-Gina, contribuent à alimenter le climat d'insécurité.

Cette situation provoque des déplacements de populations et affecte les activités socio-économiques dans plusieurs localités du territoire.

Les responsables militaires signalent par ailleurs une présence présumée de membres de la CRP dans certains sites de déplacés internes, notamment à Kpawa, Toba, Lokpa I et Lokpa II.

Renforcement de la coordination sur le terrain

Face à ces défis, les FARDC et la MONUSCO ont décidé d'intensifier les patrouilles conjointes afin d'assurer une meilleure protection des civils et de leurs biens.

Une attention particulière sera accordée à la sécurisation de la RN27 ainsi qu'aux sites de déplacés internes considérés comme vulnérables aux incursions des groupes armés.

Les deux forces ont également souligné l'importance d'un dialogue permanent avec les autorités locales et les leaders communautaires afin de faciliter la remontée rapide des alertes sécuritaires et le signalement de tout mouvement suspect.

Sur le plan opérationnel, les FARDC et la MONUSCO entendent renforcer davantage leur coordination et le partage d'informations, avec pour objectif d'améliorer l'efficacité de leurs interventions sur le terrain et de répondre plus rapidement aux menaces contre les populations civiles.