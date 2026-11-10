Congo-Kinshasa: Fonction publique - Le gouvernement veut réduire les disparités salariales entre les agents de l'État

Réunis en commission paritaire à Kinshasa, le Gouvernement et les syndicats de l'administration publique ont dégagé plusieurs recommandations en vue d'une réforme salariale destinée à réduire les écarts de rémunération et à améliorer les conditions sociales des agents de l'État.

La République démocratique du Congo franchit une nouvelle étape dans la réforme de la rémunération des agents publics. À l'issue des travaux de la commission paritaire tenus les 6 et 7 novembre à Kinshasa, le gouvernement et l'Intersyndicale nationale de l'administration publique (INAP) ont élaboré un document de référence qui sera soumis au Conseil des ministres avant sa formalisation par voie réglementaire.

Cette réforme vise principalement à réduire les disparités salariales observées entre les différentes catégories d'agents et services de l'État, dans le cadre d'une politique de rémunération plus équitable et mieux harmonisée.

Assainissement de la paie et révision du barème salarial

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Au cours des travaux, les participants ont mis l'accent sur plusieurs priorités, notamment l'assainissement du fichier de paie, la rationalisation des primes et l'intégration progressive des primes de technicité dans le salaire de base.

L'Intersyndicale nationale de l'administration publique précise toutefois que le rapport final ainsi que le barème salarial révisé demeurent soumis à la validation et à l'arbitrage du gouvernement à travers le Conseil des ministres.

Dans le cadre du processus de mécanisation, les participants ont également recommandé la prise en compte des nouveaux agents immatriculés mais non encore rémunérés (N.U.), tant au niveau de l'administration centrale que des administrations provinciales.

Ils ont, en outre, plaidé pour l'intégration de la nouvelle grille salariale dans la programmation des lois de finances ainsi que pour sa mise en oeuvre progressive, en fonction des capacités budgétaires de l'État.

Une feuille de route pour l'amélioration des conditions sociales

Pour sa part, le vice-Premier ministre en charge de la Fonction publique, Jean-Pierre Lihau, a estimé que les conclusions issues de ces travaux constituent une véritable feuille de route pour l'amélioration des conditions sociales des agents publics.

Selon lui, les recommandations formulées par la commission paritaire offrent des pistes concrètes pour moderniser la politique salariale de l'administration publique et renforcer davantage la justice sociale au sein de la fonction publique congolaise.