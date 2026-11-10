Tunisie: Tourisme expérientiel - 20 Italiens à la découverte du Sahara tunisien

Un groupe de 20 touristes italiens a effectué, du 23 octobre au 2 novembre 2026, un circuit immersif à travers plusieurs régions tunisiennes, associant découverte du patrimoine, traditions locales et pratiques de bien-être inspirées des disciplines taoïstes.

Baptisée "Un Dao nel deserto", cette expérience a conduit les participants de Kairouan aux dunes du Sahara, en passant par Douz, Tembaine, Tozeur, Nefta et Tunis, rapporte lundi l'agence de presse italienne Agenzia Nova.

L'initiative est née de la collaboration entre Silvia Del Conte, médecin acupunctrice diplômée en Chine, et Patrizia Sughi, une Italienne installée en Tunisie depuis neuf ans, qui a conçu l'itinéraire et organisé la découverte des réalités culturelles locales. Le projet vise à intégrer les pratiques corporelles et la recherche du bien-être intérieur dans une expérience touristique privilégiant le contact avec la nature et les populations locales.

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Le séjour a notamment accordé une place centrale à Tembaine, où les participants ont passé quatre jours au camp Abdelmoula, aux abords du Grand Erg oriental. Le programme comprenait des séances de Qi Gong, de Taiji Quan, des méditations guidées et des moments de silence, dans un environnement désertique propice à la détente et à la reconnexion avec la nature.

À Douz, le groupe a découvert le savoir-faire d'artisans fabriquant à la main les « m'har », des babouches sahariennes adaptées à la marche sur les dunes. À Tozeur, les visiteurs ont parcouru le marché aux dattes et participé à une séance collective de méditation dans une palmeraie. Ils ont également assisté au festival de musique mystique et soufie Rouhaniyet, à Nefta.

L'itinéraire a débuté à Kairouan, avec une séance de méditation dans la cour de la Grande Mosquée, et s'est achevé à Tunis par la visite de la médina et du site archéologique de Carthage. Une séance de Taiji Quan au coucher du soleil dans le port punique figurait également au programme.

L'expérience a été complétée par des soins énergétiques individuels proposés par Renato Micera, médecin radiologue et acupuncteur, ainsi que par une alimentation végétarienne inspirée de la cuisine tunisienne, avec notamment du couscous aux légumes, des soupes de légumineuses et du lablabi.

Élaboré avec la collaboration de l'agence Visit Tunisia, basée à Hammamet et dirigée par Kamel Touhami, et de l'équipe du camp Abdelmoula, ce projet s'inscrit dans une démarche de valorisation du tourisme axé sur le bien-être, la nature et la découverte des cultures locales. Ses organisatrices envisagent une nouvelle édition en octobre 2027, avec l'ambition de développer une offre respectueuse de l'environnement et associant les acteurs des régions visitées.