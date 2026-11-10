Libye/Tunisie: Tunisie/Libye - Un arbitre marocain aux commandes de la rencontre

9 Novembre 2026
La Presse (Tunis)
Par Sahar Belhaj

La rencontre entre la sélection tunisienne et son homologue libyenne, prévue le vendredi 13 novembre à 17h00 au stade Taieb el Mhiri de sfax, sera dirigée par un corps arbitral marocain.

La Confédération africaine de football (CAF) a désigné l'arbitre international Hamza El Fariq pour officier cette confrontation. Il sera assisté de ses compatriotes Lahcen Azkaou et Abdessamad Aberton, tandis que Mustapha Kachaf assurera le rôle de quatrième arbitre.

Un rendez-vous important pour les Aigles de Carthage, qui retrouveront la Libye dans le cadre des qualifications à la Coupe d'Afrique des nations (CAN).

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