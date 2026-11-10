Tunisie: Coopération militaire Tunisie/USA - Ben Ghilouf modernisé grâce à un financement américain

Les travaux de modernisation du centre d'entraînement militaire de Ben Ghilouf, dans le gouvernorat de Gabès, ont été achevés grâce à un financement des États-Unis, a annoncé lundi l'ambassade américaine en Tunisie. Dotée de nouvelles infrastructures, cette installation pourra accueillir des exercices militaires conjoints de grande ampleur, renforçant ainsi les capacités d'entraînement des forces armées tunisiennes et la coopération de défense entre Tunis et Washington.

L'annonce a été faite à l'occasion d'une visite effectuée cette semaine par le général de division Matthew Brown, commandant de la Force opérationnelle de l'armée américaine pour l'Europe du Sud et l'Afrique (SETAF-AF), dans le cadre de sa première mission en Tunisie depuis sa prise de fonctions en juin dernier. Il a été accueilli à Tunis par l'ambassadeur des États-Unis, Bill Bazzi.

Dans un communiqué publié sur sa page officielle, l'ambassade américaine a souligné le rôle des exercices militaires conjoints dans le renforcement de la sécurité des États-Unis, de la Tunisie et de l'Afrique du Nord. Elle a notamment rappelé que la SETAF-AF joue un rôle central dans l'organisation de manoeuvres bilatérales, à l'instar de l'exercice multinational African Lion.

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La visite du responsable militaire américain a ainsi comporté une étape au centre de Ben Ghilouf, dont les nouvelles installations, réalisées avec un financement américain, viennent d'être achevées. Selon l'ambassade, cette infrastructure est désormais en mesure d'accueillir des entraînements militaires conjoints de grande ampleur dans des conditions de forte chaleur. Elle devrait également contribuer à renforcer le rôle de la Tunisie dans les efforts de sécurité à l'échelle régionale.

Des capacités d'accueil renforcées

Le programme de modernisation de Ben Ghilouf, engagé avec le soutien des États-Unis au cours des dernières années, a porté sur le développement des infrastructures logistiques et opérationnelles du site.

Selon les éléments rendus publics en juillet 2024 par Africa Defense Forum, publication consacrée aux questions de défense et de sécurité et éditée sous l'égide du Commandement des États-Unis pour l'Afrique (AFRICOM), le projet prévoyait notamment la construction de sept bâtiments d'hébergement pouvant accueillir au total 630 militaires, ainsi que de deux réfectoires offrant une capacité simultanée de 430 personnes. Les travaux comprenaient également des installations sanitaires, une tour d'observation, un espace couvert destiné aux briefings tactiques, une zone d'atterrissage pour hélicoptères et un centre de contrôle des exercices.

Ces équipements visent à améliorer les conditions d'accueil des militaires et à faciliter la préparation, la coordination et la conduite des exercices sur le terrain. Le montant global du financement américain consacré à la modernisation du centre n'a, toutefois, pas été communiqué.

Un site au coeur de l'exercice African Lion

Situé dans le sud du pays, le centre de Ben Ghilouf figure parmi les principales installations d'entraînement des forces armées tunisiennes. Il accueille régulièrement des activités de l'exercice multinational African Lion, organisé sous l'égide de l'AFRICOM et auquel participent les forces tunisiennes, américaines et celles de plusieurs pays partenaires.

L'édition 2026 s'est déroulée du 20 avril au 8 mai dans quatre pays, à savoir la Tunisie, le Ghana, le Maroc et le Sénégal. Elle a mobilisé plus de 5 600 militaires et personnels civils issus de plus de 40 pays, selon les données communiquées par le Commandement américain pour l'Afrique.

Pour Washington, le renforcement des infrastructures de Ben Ghilouf doit notamment favoriser l'interopérabilité entre les forces armées tunisiennes et américaines, en leur permettant de s'entraîner dans des conditions adaptées à des opérations conjointes. L'ambassade américaine présente ce partenariat comme un moyen de mieux faire face aux menaces communes et de consolider la sécurité régionale.

Au-delà de la modernisation d'un site militaire, l'achèvement de ces travaux illustre ainsi la poursuite de la coopération tuniso-américaine dans le domaine de la formation et de la préparation opérationnelle. Il conforte également la capacité de la Tunisie à accueillir des entraînements multinationaux et à prendre part aux dispositifs de coopération sécuritaire en Afrique du Nord.