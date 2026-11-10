Tunisie: Affaire des appartements d'Alicante - Un homme d'affaires maintenu en détention, audience le 30 novembre

La chambre criminelle du tribunal de première instance de Tunis, spécialisée dans les affaires de corruption financière, a rejeté lundi 9 novembre 2026 la demande de mise en liberté d'un homme d'affaires détenu dans le cadre de l'affaire dite des « appartements d'Alicante », en Espagne. La prochaine audience a été fixée au 30 novembre.

L'affaire porte sur des achats de biens immobiliers à l'étranger ainsi que sur des opérations financières et commerciales qui auraient été réalisées en dehors du cadre légal. Plusieurs autres personnes sont poursuivies dans ce dossier, dont au moins un avocat.

Les poursuites portent notamment sur des faits présumés de blanchiment d'argent dans le cadre d'une activité professionnelle, de constitution d'avoirs à l'étranger et d'ouverture de comptes bancaires à l'étranger sans autorisation de la Banque centrale de Tunisie. Le dossier comprend aussi des accusations de participation à ces opérations, d'utilisation d'allocations pour voyages d'affaires à d'autres fins que celles prévues et d'exportation sans déclaration de marchandises prohibées.