Afrique: Les CAF Awards 2026 se tiendront le mercredi 2 décembre à Lagos

La nouvelle date du 2 décembre 2026 donne rendez-vous aux grandes figures du football africain pour l'un des événements les plus prestigieux du calendrier sportif continental. Joueurs, entraîneurs et équipes les plus remarquables de l'année se retrouveront à Lagos pour une soirée de gala célébrant les performances et les succès qui ont marqué une nouvelle année exceptionnelle pour le football africain.

La cérémonie débutera à 19h00, heure locale (20h00 au Caire et 18h00 GMT).

Les CAF Awards font leur retour à Lagos pour la première fois depuis l'édition 2014. La plus grande ville du Nigeria offrira un cadre à la hauteur de l'événement, qui réunira la passion du football et la richesse du patrimoine culturel africain, entre musique et divertissement.

La cérémonie se déroulera dans le cadre emblématique du Professor Wole Soyinka Centre for Culture and the Arts (National Theatre), à Lagos, au Nigeria. Les grandes personnalités du football africain y seront réunies pour une soirée exceptionnelle placée sous le signe de la reconnaissance et de la célébration.

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Les CAF Awards 2026 récompenseront l'excellence dans 18 catégories, avec en point d'orgue les prestigieux titres de Joueur africain de l'année et de Joueuse africaine de l'année.

La soirée mettra également à l'honneur les entraîneurs, les gardiens de but, les jeunes talents, les clubs et les sélections nationales qui ont marqué l'année par leurs performances et inspiré des millions de passionnés de football, en Afrique comme dans le reste du monde.

Le processus de vote pour les CAF Awards 2026 est actuellement en cours. Il se déroule du 5 au 20 novembre et concerne l'ensemble des catégories masculines et féminines.

Les associations membres de la CAF et les clubs prennent part au scrutin. Les entraîneurs et les capitaines éligibles sont notamment invités à exprimer directement leur choix afin de distinguer les acteurs les plus remarquables de l'année.

Ce dispositif vise à garantir une large représentativité du football africain, ainsi que l'équité et la transparence dans la désignation des lauréats. Un contrôle indépendant est également prévu afin de préserver l'intégrité des résultats.