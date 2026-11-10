Congo-Brazzaville: Accès des femmes aux nouvelles technologies - Des Congolaises de Paris sensibilisées aux enjeux du numérique et de l'IA

Plus de quatre-vingt-dix participants ont pris part, le 8 novembre à Paris, à une master class consacrée à la place des femmes dans le numérique et l'intelligence artificielle (IA). Organisée par Moufarma et Femmes & Business, avec l'accueil de l'ambassade du Congo en France, cette rencontre visait à promouvoir l'accès des femmes aux nouvelles technologies et à renforcer leur autonomisation.

La représentation diplomatique congolaise, située dans le XVIe arrondissement de Paris, a abrité l'initiative en présence du ministre conseiller Armand Rémy Balloud-Tabawé, représentant l'ambassadeur Rodolphe Adada.

La rencontre a mobilisé des Congolais, des ressortissants d'autres pays africains ainsi que des membres de la diaspora, parmi lesquels des représentants du Grand Retour de la diaspora. L'objectif était de sensibiliser les femmes aux possibilités offertes par les outils numériques et l'IA, tout en valorisant des parcours susceptibles de servir de modèles.

Pour les organisateurs, les femmes issues des communautés congolaise et africaine, y compris celles établies à l'étranger, demeurent encore insuffisamment sensibilisées à l'utilisation de ces technologies. « Il ne s'agit pas d'un manque de talent, mais d'un manque d'accès, de repères et d'exemples auxquels s'identifier », ont-ils souligné.

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Quatre intervenantes ont partagé leurs expériences et présenté les applications concrètes du numérique et de l'IA dans leurs domaines respectifs. Présidente de l'Association des étudiants congolais de France, Propice Ndzolo a notamment évoqué son parcours ainsi que l'utilisation du numérique dans ses activités estudiantines, entrepreneuriales et professionnelles.

De son côté, Christelle Kokolo, fondatrice de Sangisa, a présenté cette plateforme destinée à faciliter la mise en réseau des acteurs économiques de la diaspora, notamment au moyen d'un annuaire et d'un réseau d'affaires.

La styliste-modéliste Maa Bisseyou, pour sa part, a expliqué la contribution des outils numériques et de l'IA à son processus de création. Pour sa part, l'artiste slameuse Mwassi Moyindo a apporté une dimension culturelle à la rencontre en déclamant un texte engagé sur la perception de la femme africaine.

Des initiatives en faveur de l'autonomisation

Les structures organisatrices ont également présenté leurs domaines d'intervention et leurs mécanismes d'accompagnement. L'association Femmes & Business a notamment exposé les dispositifs proposés à ses membres pour soutenir la création et le développement de leurs activités.

Le président-directeur général de Moufarma, Jèphté Vince Tokanou, quant à lui, a fait connaître l'Académie éponyme, une plateforme d'apprentissage consacrée au numérique, ainsi que les actions déjà conduites par sa structure, dont le Prix d'excellence Moufarma.

Les différentes interventions ont été suivies d'une session de questions-réponses. Les échanges ont principalement porté sur l'accès aux technologies, leur appropriation par les femmes et les possibilités de les intégrer dans le développement des activités économiques et professionnelles.

Cette séquence a permis aux participants d'approfondir les sujets abordés et de mettre en évidence la nécessité de renforcer les initiatives de formation et d'accompagnement pour favoriser une meilleure maîtrise des nouveaux outils.

Au terme de la rencontre, les organisateurs ont salué la mobilisation du public, qu'ils considèrent comme un témoignage de l'intérêt de la communauté congolaise et africaine pour les enjeux liés à la transformation numérique.

Le responsable de Moufarma a également remercié le ministre conseiller Armand Rémy Balloud-Tabawé pour l'accueil réservé à l'initiative au sein de l'ambassade et son soutien à cette démarche.

Vers un rapprochement avec les institutions congolaises

Les échanges avec le représentant diplomatique ont permis, par ailleurs, d'évoquer les perspectives de collaboration avec le ministère chargé de la Promotion de la femme, de l'Intégration de la femme au développement et de l'Économie informelle en République du Congo.

Cette possibilité pourrait déboucher sur un partenariat autour de projets existants, auxquels Moufarma et Femmes & Business souhaiteraient apporter leur expertise et leur contribution. Les organisateurs entendent poursuivre les discussions avec l'appui de l'ambassade, afin d'identifier les initiatives susceptibles d'être développées conjointement et de convenir d'une première rencontre de travail.

Les prochaines éditions de cette master class devraient également contribuer à consolider la dynamique engagée, précisément par le partage de supports pédagogiques et de retours d'expérience.

Initialement prévue le 17 octobre, la rencontre avait été reportée au 8 novembre en raison de perturbations dans les transports.

En clôturant cette initiative, les organisateurs ont exprimé leur gratitude à l'ambassade du Congo en France, particulièrement au ministre conseiller Armand Rémy Balloud-Tabawé, aux quatre intervenantes, à Mahdé Moussayandi, à l'association Femmes & Business, aux équipes techniques ainsi qu'à l'ensemble des participants.