Congo-Brazzaville: Religion - Une messe au pays pour la paix au Proche-Orient

Le 8 novembre, une messe a été célébrée en la paroisse Saint-François d'Assise de Brazzaville avec une seule intention : la paix au Proche-Orient.

La célébration eucharistique selon le rite catholique maronite, en arabe et en français, a été présidée par Mgr Simon Faddoul, évêque de l'éparchie maronite d'Afrique, résidant à Abuja, au Nigeria.

La communauté catholique des chrétiens d'Orient résidant sur les deux rives du fleuve Congo qui y a pris part, aux côtés des autorités congolaises, a élevé sa voix pour implorer la paix. « Nous remercions les autorités congolaises et l'ensemble du peuple congolais. Dans un élan de solidarité, nous prions avec eux pour la paix au Proche-Orient et dans le reste du monde », a indiqué l'évêque de l'éparchie maronite d'Afrique dans son homélie.

Mgr Simon Faddoul a insisté, par ailleurs, non seulement sur l'ouverture, l'amour, la tolérance mais aussi et surtout sur l'entente entre les peuples.

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Cette messe, soulignons-le, a été organisée par l'aumônerie nationale des cadres catholiques, des élites, des hommes et des femmes politiques sous le haut patronage de Mgr Bienvenu Manamika Bafouakouahou, archevêque de Brazzaville et président de la Conférence épiscopale du Congo.

Ainsi, l'aumônier national, l'abbé Jonas Koudissa, s'adressant à l'assemblée majoritairement constituée de la communauté libanaise orientale, a remercié tous les acteurs impliqués dans la réussite de cette célébration eucharistique. Il a imploré le « Prince de la paix » d'exaucer les prières élevées à cette occasion.