Congo-Brazzaville: 34e Journée internationale de l'écrivain africain - Armel Saint-Silvère Dongou distingué à Dakar

L'écrivain congolais, Armel Saint-Silvère Dongou, a été distingué à l'ouverture de la 34e Journée internationale de l'écrivain africain, organisée du 7 au 11 novembre à Dakar, au Sénégal. Placée sur le thème « Écrire pour une quête de l'humanité », cette édition consacre la fraternité littéraire entre le Sénégal et le Congo, pays invité d'honneur de la manifestation.

La cérémonie inaugurale s'est déroulée à l'hôtel Fleur de Lys, au Point E, en présence d'écrivains, de diplomates et de responsables culturels. Organisée par l'Association des écrivains du Sénégal (AES), elle bénéficie du haut patronage du président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye; et de la présidence de la ministre de la Culture, Mame Coumba Diop. L'ambassadeur du Congo au Sénégal, Jean-Luc Saint Vito Aka-Evy, ainsi qu'une importante délégation congolaise, ont également pris part à l'événement.

Prenant la parole, le président de l'AES, Abdoulaye Fodé Ndione, a rappelé les origines panafricaines de cette célébration, initiée en 1992 sous l'impulsion de l'Association panafricaine des écrivains (Pawa). Il a insisté sur la responsabilité de l'écrivain dans la société, considérant la littérature comme un instrument de vérité, de vigilance et de réflexion.

« Le rôle de l'écrivain est multidimensionnel », a-t-il souligné, estimant que l'auteur doit témoigner de son époque, interroger les pouvoirs, défendre les droits humains et contribuer à l'éveil des consciences.

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Il a rendu, par ailleurs, hommage aux générations ayant participé au rayonnement de l'AES, créée en 1973 sous l'influence de Léopold Sédar Senghor.

Parrain de cette 34e édition, Armel Saint-Silvère Dongou a reçu une distinction, celle de « Diplôme de reconnaissance », saluant son parcours littéraire et sa contribution aux lettres congolaises. Représenté par Joshine Sara Bafounguissa, l'écrivain a exprimé sa gratitude et son émotion devant cette reconnaissance.

« Certaines invitations honorent un homme, d'autres engagent sa conscience, interpellent son parcours et confèrent à sa présence une portée qui excède sa personne », a-t-il indiqué dans son message, remerciant l'AES et le comité d'organisation. Cette distinction vient notamment saluer son parcours et son Prix Jean-Malonga, décerné par la Rentrée littéraire de la République du Congo.

L'ambassadeur Jean-Luc Saint Vito Aka-Evy a salué, pour sa part, l'accueil réservé à la délégation congolaise, évoquant la « Teranga », symbole de l'hospitalité sénégalaise. Il a mis en exergue la qualité des relations culturelles entre Dakar et Brazzaville, ainsi que le rôle des écrivains dans le rapprochement des peuples.

Au nom du ministre congolais de la Culture, Jean-Claude Gakosso, le directeur général du Livre et de la Lecture publique, le Pr Bellamine Étienne Iloki, a exprimé la fierté du Congo d'être le pays invité d'honneur. Il a estimé que cette présence constitue une reconnaissance de la contribution congolaise à la littérature africaine et plaidé pour le renforcement des échanges entre les écrivains des deux pays.

La ministre sénégalaise de la Culture, Mame Coumba Diop, a salué la constance de l'AES dans l'organisation de cette rencontre. « Trente-quatre éditions plus tard, la ferveur est intacte », a-t-elle affirmé, soulignant la fidélité des écrivains sénégalais à cette célébration.

Elle a également évoqué les liens historiques, artistiques et humains entre Dakar et Brazzaville, rappelant notamment la rumba congolaise des années 1960 et 1970, les familles sénégalaises établies en République du Congo et le parcours du sergent Malamine Kamara, compagnon de Savorgnan de Brazza.

Cette édition entend ainsi interroger la responsabilité de l'écrivain face aux crises contemporaines, en faisant de la littérature un vecteur de dignité humaine, de mémoire collective et de rapprochement entre les peuples.

Écrivain, poète, romancier, essayiste et ingénieur financier, Armel Saint-Silvère Dongou est l'auteur de plusieurs ouvrages techniques et littéraires, parmi lesquels Une traversée intérieure, Ton nom au bord du silence, Racines et lumière et Le Fleuve de nos mensonges.