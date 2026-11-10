Tunisie: Entrée sud de Tunis - Circulation partiellement modifiée pendant sept jours à partir de ce soir

Une modification partielle de la circulation sera mise en place, à partir de ce lundi 9 novembre 2026 à 19h00, à l'entrée sud de Tunis, au niveau de la route régionale n°22, pour permettre la réalisation de la couche finale en béton bitumineux sur le tronçon en direction de Hammamet, relevant du lot n°2.

Cette mesure, qui se poursuivra pendant sept jours, entraînera une réduction du nombre de voies de circulation, qui passera de quatre à deux dans chaque sens, au niveau du quartier Nour. Elle concernera aussi bien les automobilistes se dirigeant vers le centre-ville de Tunis que ceux empruntant cet axe en direction de Sousse et de Hammamet, a annoncé le ministère de l'Équipement et de l'Habitat dans un communiqué publié lundi.

Afin de limiter les perturbations, notamment durant les heures de pointe, le ministère a recommandé aux usagers de la route d'emprunter des itinéraires alternatifs en fonction de leur destination.

Pour les automobilistes venant du centre-ville de Tunis et se dirigeant vers la banlieue sud ou Hammamet, l'itinéraire proposé passe par la route Saint-Gobain en direction de Mégrine, puis par le pont Mégrine-Riadh et la route nationale n°1 en direction de Ben Arous, jusqu'à l'échangeur de Bir El Kassaa.

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Trois itinéraires sont également proposés aux conducteurs se dirigeant vers le centre-ville de Tunis. Le premier consiste à emprunter, à partir de l'échangeur de Bir El Kassaa, la route nationale n°1, puis le pont Mégrine-Riadh et la route Saint-Gobain en direction de la capitale.

Le deuxième itinéraire passe par la route nationale n°1, puis par la bretelle en direction du stade de Radès, avant de rejoindre le carrefour de la Nouvelle Médina, celui de Chouchet Radès et le pont Radès-La

Goulette, pour poursuivre vers le centre-ville ou la banlieue nord.

Le troisième itinéraire consiste à emprunter la bretelle située du côté de la Banque de l'Habitat, en direction du pont Chouchet Radès.

Le ministère appelle, par ailleurs, les automobilistes à faire preuve de vigilance à l'approche du chantier, à réduire leur vitesse et à respecter la signalisation mise en place. Il leur recommande également de prévoir un temps de déplacement supplémentaire, particulièrement durant les heures de pointe, et de suivre les déviations indiquées afin de garantir leur sécurité et de préserver la fluidité du trafic.