Tunisie: Times Higher Education 2027 - L'Université de Tunis El Manar distinguée pour son excellence

9 Novembre 2026
La Presse (Tunis)

L'Université de Tunis El Manar a reçu un trophée d'excellence décerné par l'organisme international « Times Higher Education », en reconnaissance de ses performances dans le classement 2027 des universités arabes. La distinction lui a été remise lors du Sommet des universités arabes, organisé du 3 au 5 novembre 2026 à Ben Guerir, au Maroc.

Dans un communiqué publié lundi, l'Université de Tunis El Manar a précisé qu'elle occupe la première place à l'échelle nationale parmi les universités tunisiennes et se classe en tête des universités publiques d'Afrique du Nord.

L'établissement s'est également distingué dans l'indicateur consacré à l'enseignement (Teaching), où il décroche la première place en Afrique du Nord et la troisième à l'échelle arabe.

Cette distinction vient récompenser la qualité de l'enseignement et de la formation universitaire, l'excellence de la recherche scientifique ainsi que les compétences de ses équipes académiques.

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Elle témoigne également des efforts déployés par l'université pour promouvoir l'innovation, renforcer la production scientifique et développer son ouverture sur son environnement économique et social.

Pour l'Université de Tunis El Manar, cette reconnaissance internationale dépasse le simple résultat d'un classement. Elle constitue une consécration du travail collectif et de la vision institutionnelle de l'établissement, fondée sur la qualité de l'enseignement, l'excellence de la recherche, l'impact sociétal et le rayonnement international.

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