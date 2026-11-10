Tunisie: La campagne de sensibilisation au dépistage du cancer du sein, menée dans le gouvernorat de Ben Arous, se poursuit

9 Novembre 2026
La Presse (Tunis)

Initiée par le Commissariat régional à la famille et à la population de Ben Arous, cette opération a permis de réaliser 1 588 examens cliniques au profit de 2 510 femmes. Parmi elles, 314 ont été orientées vers une mammographie et 177 vers un examen échographique, a indiqué à l'agence TAP la directrice du Commissariat, Hayett Labessi.

Par ailleurs, plusieurs activités de sensibilisation et de prévention du cancer du sein ont été organisées dans différents espaces professionnels et universitaires, dans le but d'inciter les jeunes femmes à se soumettre à des examens cliniques réguliers, de favoriser le dépistage précoce de la maladie et d'accroître les chances de guérison.

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