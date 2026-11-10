Tunisie: Djerba-bientôt un pont entre Ajim et El Jorf - La fin annoncée des longues attentes aux bacs ?

Pour des générations de Tunisiens, les bacs reliant El Jorf, dans le gouvernorat de Médenine, à Ajim, au sud-ouest de Djerba, font partie des souvenirs indissociables des trajets en mer pour se rendre sur l'île de Djerba. Pour les familles originaires de Djerba et installées sur le continent, les vacanciers, les visiteurs et les habitués de cette traversée, embarquer à bord d'un bac constitue ce rituel non sans charme intimement lié au plaisir d'humer l'air salé de la mer et d'admirer le vol gracieux des mouettes. Une étape familière et un trajet quasi incontournable qui annonce l'arrivée sur l'île, mais qui n'est pas toujours synonyme de voyage tranquille.

Car derrière le charme de cette traversée maritime se cache une réalité beaucoup moins agréable : les files de voitures interminables et les longues heures qui se prolongent notamment en été pendant lesquelles il faut patienter jusqu'à ce que notre tour arrive sans compter les aléas météorologiques susceptibles de perturber, voire d'interrompre, le trafic.

En période de forte affluence, notamment pendant les vacances scolaires et la saison estivale, rejoindre Djerba par Ajim et El Jorf peut se transformer en véritable épreuve. Des dizaines de conducteurs attendent leur tour d'embarquer et doivent composer avec les rotations des bacs et la capacité de transport disponible.

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À ces contraintes s'ajoutent les conditions climatiques. Lorsqu'il fait mauvais temps, la mer très agitée rend risquée les traversées en bac, qui doivent, par conséquent, être suspendues pour des raisons de sécurité. Les voyageurs se retrouvent alors contraints d'annuler provisoirement leur programme de séjour sur l'île.

Un souvenir douloureux qui rappelle les risques de la traversée

La traversée d'Ajim-El Jorf est également associée à des événements tragiques qui ont profondément marqué les esprits. Le 13 janvier 2020, un accident survenu au niveau de la station des bacs à Ajim avait coûté la vie à deux personnes, un frère et sa soeur, originaires de Djerba et résidant à Tunis.

Leur voiture était tombée dans la mer alors qu'ils tentaient d'embarquer à bord du bac, qui s'était déjà éloigné d'une centaine de mètres du quai. Ces derniers ne l'avaient pas vu à cause des fortes pluies qui avaient fortement réduit leur visibilité. Une troisième personne qui se trouvait à bord avait réussi à sortir du véhicule avant que celui-ci ne sombre. Les corps des deux victimes avaient été repêchés par les équipes de la protection civile et les services des bacs.

Ce drame, comme d'autres difficultés rencontrées au fil des années, rappelle les limites d'une liaison qui demeure tributaire des conditions climatiques et des contraintes techniques propres au transport maritime.

Un pont de 2,4 kilomètres pour transformer l'accès à Djerba

Le projet de construction d'un pont reliant Ajim à El Jorf s'inscrit dans ce contexte. Lors d'une rencontre tenue le 2 novembre 2026 au palais de Carthage avec le ministre de l'Équipement et de l'Habitat, Salah Zouari, le Président de la République, Kaïs Saïed, a évoqué cette infrastructure parmi les projets destinés à améliorer les déplacements et à remédier aux difficultés rencontrées par les usagers.

Avec la réalisation du pont, les automobilistes pourraient rejoindre Djerba sans dépendre des rotations des bacs. Finies, à terme, les longues attentes aux stations d'embarquement et les incertitudes liées à la disponibilité du transport maritime. Les déplacements pourraient s'effectuer à toute heure et à n'importe quelle période de l'année, sans avoir à adapter systématiquement son départ aux horaires des traversées des bacs, notamment pour les habitants originaires de l'île, les visiteurs de passage, les travailleurs et les professionnels ainsi que les services qui doivent assurer des déplacements réguliers entre l'île et le continent.

Au-delà du confort des voyageurs qui n'auront plus à attendre de longues heures pour prendre le bac et vérifier, à chaque fois, les horaires de départ et d'arrivée, l'enjeu est aussi économique. Une liaison permanente faciliterait le transport des marchandises, les échanges commerciaux et les déplacements professionnels, tout en renforçant l'attractivité de l'île pour les investisseurs. Elle pourra surtout contribuer à renforcer les liens entre Djerba et les différentes régions du pays et améliorer les conditions d'accès à cette destination touristique.

En attendant, les bacs continuent d'assurer la liaison entre Ajim et El Jorf et leur silhouette familière fait partie du paysage djerbien jusqu'à nouvel ordre.