Tunisie: L'EST remporte une courte victoire devant l'USM Pablo Franco - « Nous gagnons en confiance »

Le technicien « sang et or » demeure réaliste: la victoire remportée samedi est bonne à prendre dans la mesure où elle lui offre une bonne assise mentale et pscyhologique pour parfaire les automatismes.

Du travail, Pablo Franco sait qu'il en a encore sur la planche et que gagner des matchs, que ce soit en championnat ou en Ligue des champions, ne veut pas dire que l'équipe a atteint sa vitesse de croisière. On n'en est pas encore là. En témoigne la difficile et courte victoire remportée samedi devant l'USM en match retard comptant pour la 7e journée. Pour preuves, les occasions se sont faites rares et, jusqu'à la fin de la rencontre, les attaquants usémistes ont donné du fil à retordre à Béchir Ben Saïd et ses défenseurs.

L'adversaire aurait pu revenir dans le match si Raed Bouchniba n'avait pas raté une grosse occasion de scorer en cadrant mal son tir, alors qu'il s'est trouvé nez à nez avec son ancien gardien de but. Il faut reconnaître aussi que si les occasions se sont faites rares, de part et d'autre d'ailleurs, c'est que le match était tactique par excellence à cause d'un enjeu qui a pesé lourdement sur les jambes.

Des calculs qui s'imposent

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En affrontant l'USM, le technicien «sang et or» ne pouvait pas ignorer qu'après il aura un derby à disputer. Sur les trois joueurs sous la menace de suspension, il a pris le risque d'en sacrifier un, Mohamed Haj Mahmoud, qu'il a titularisé et qui, d'ailleurs, a écopé d'un avertissement suspensif qui le privera justement de disputer le derby. Quant à Abdramane Konaté, il devait lui donner du temps de jeu étant qu'il revenait de blessure, chose qu'il a faite en lui accordant une vingtaine de minutes. Haj Ali, lui, a eu droit à une dizaine de minutes, toujours en prévision du derby.

Cela dit, le seul joueur qui a brillé est incontestablement l'auteur du but de la victoire, Imad Faraj, très actif sur le couloir droit et qui, par moments, décale sur la gauche pour ouvrir de nouvelles brèches. Un joueur qui a gagné en confiance et qui, désormais, a une place de choix dans le dispositif de jeu de Pablo Franco, un entraîneur pour qui la victoire de samedi est bonne à prendre : « Le match a été très physique et le jeu était haché. L'essentiel a été assuré en prenant les trois points face à une formation monastirienne, jusque-là invaincue en championnat.

Cette victoire nous permet de revenir à un point du leader, ce qui nous permet de gagner en confiance. Une victoire venue à point nommé nous permettant d'aborder la trêve l'esprit tranquille. Une trêve qui nous offre l'opportunité de continuer à travailler pour parfaire nos automatismes et améliorer la concrétisation».