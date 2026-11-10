Tunisie: La confiance est de retour

Certaines annonces valent plus que leur communiqué. L'arrivée du premier tour-opérateur britannique en est une. Dès mai 2027, cinq villes du Royaume-Uni seront reliées à Enfidha-Hammamet, avec une saison étendue dès février 2028. Au même moment, les charters russes reviennent à Monastir après cinq ans d'absence. Deux grands marchés, un même pari. La Tunisie inspire de nouveau confiance.

Car un voyagiste n'engage pas ses avions par sympathie. Il parie sur la stabilité du pays, sur des hôtels solides, de Yasmine Hammamet à Mahdia, et sur un patrimoine inimitable, entre soleil, plages et vestiges de Carthage, de Dougga, d'El Jem ou de Kairouan.

Cette sérénité se construit aussi en coulisses. Impossible d'oublier les années de braise après 2011, ni les attentats du Bardo et de Sousse en 2015. Depuis, la vigilance est de mise. La sécurité a été renforcée autour des aéroports, des hôtels et des sites. La police touristique est omniprésente, appuyée par une coopération internationale étroite en matière de lutte antiterroriste. Un travail discret, minutieux et inlassable, mais déterminant, qui garantit au visiteur une tranquillité précieuse.

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Le Sud en est la vitrine. Djerba-Zarzis, première destination du pays, pèse environ un quart des nuitées, avec des arrivées en hausse. Sa métamorphose passe par de nouveaux marchés et des liaisons directes, notamment avec la Suisse, la France, l'Allemagne et d'autres pays.

Les chiffres suivent avec plus de 5,8 millions de visiteurs étrangers sur les sept premiers mois de 2026. Côté français, 3,6 millions de passagers aériens depuis janvier, soit 35,7% de plus qu'en 2019. L'Allemagne, le Royaume-Uni et les voisins maghrébins complètent le tableau.

Mais la confiance ne se décrète pas, elle s'entretient. Et c'est là que le bât blesse. Routes à améliorer sans cesse, transport et logistique à fluidifier car le touriste qui atterrit doit rejoindre son hôtel et ses sites sans encombre. Quant à la propreté des rues, c'est le point noir que les guides soulignent le plus souvent. Un décor de carte postale ne résiste pas à un trottoir sale.

Connu comme un havre de paix, stable et à l'écart des conflits armés, notre pays a gagné un regain d'attention et de confiance, et le tourisme n'en est que la vitrine. Tous les secteurs de développement, de l'investissement à l'industrie et aux services, y trouvent leur compte. Place maintenant à la fidélité, qui doit se construire dans la continuité.