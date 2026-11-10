Tunisie: Budget 2027 - Maher Ketari salue le réalisme économique du gouvernement et l'investissement dans le domaine énergétique

Le discours de présentation du bilan économique, du projet de loi de finances et du budget de l'État pour l'année 2027, prononcé aujourd'hui, lundi 9 novembre 2026 par la cheffe du gouvernement devant la séance plénière conjointe du Parlement, matérialise une évolution majeure des orientations stratégiques de la nation par rapport aux exercices précédents. C'est l'analyse formulée par le député et président de la commission du de la finance et du budget à l'Assemblée des représentants du peuple, Maher Ketari.

Intervenant sur les ondes de la radio Diwan FM, le parlementaire a mis en relief le réalisme et la précision technique de la déclaration gouvernementale, soulignant que la présentation privilégie désormais une approche pragmatique axée sur la relance économique et le dynamisme des investissements structurels, au-delà des seuls indicateurs d'accompagnement social traditionnels. Il a précisé que cette trajectoire s'aligne de manière cohérente avec les prévisions techniques de la loi de finances 2027, s'appuyant sur des indicateurs chiffrés rigoureux, à l'instar d'un objectif de croissance économique fixé à 3,1 % du produit intérieur brut et d'une hypothèse de prix du baril de pétrole de type Brent calibrée à 80 dollars.

Le président de la commission des finances a fait savoir que près de 90 % de l'action menée par le gouvernement se focalise sur le déploiement de projets productifs à forte valeur ajoutée, en particulier dans le pôle stratégique de l'énergie. Les services de l'État prévoient à cet effet l'exécution de chantiers de puissance ciblés pour accroître les capacités nationales de production électrique, englobant l'injection complémentaire de 650 mégawatts au niveau de la centrale de Radès, de 300 mégawatts à Borj El Amri et de 400 mégawatts à Sousse, des infrastructures conçues pour sécuriser l'approvisionnement du réseau interconnecté et écarter tout risque d'interruption future.

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Maher Ketari a par ailleurs insisté sur la portée de la modernisation administrative mise en avant par l'exécutif sous un concept révolutionnaire, estimant que ce volet s'impose comme le corollaire indispensable de la mise à niveau législative en cours. Il a en outre expliqué que la promulgation de nouveaux textes juridiques ne peut générer les impacts escomptés en l'absence d'une efficacité managériale accrue des services publics et d'une conformité rigoureuse de l'administration avec les standards de la transition numérique et technique, une synergie nécessaire pour garantir la bonne application des lois sur le terrain et fortifier la crédibilité de l'action publique.

Le responsable parlementaire a conclu ses observations en rappelant que la pérennisation et le financement des politiques de solidarité sociale de l'État doivent s'adosser de manière vertueuse sur l'activation des moteurs internes de la croissance et de la productivité nationale, afin d'optimiser l'indépendance financière du pays vis-à-vis des lignes de crédit extérieures et d'assurer un développement durable à la nation.