Sénégal: A l'Elysée, les présidents Faye et Macron passent en revue les dossiers bilatéraux et les grandes sujets internationaux

Dakar — Le chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye, a été reçu, lundi, au palais de l'Elysée, par son homologue français, Emmanuel Macron, avec qui il a passé en revue les dossiers bilatéraux et échangé sur les grandes questions internationales, a-t-on appris des services de la présidence sénégalaise.

"Après leur rencontre de septembre à New York, les deux chefs d'État ont poursuivi leur dialogue sur la coopération entre le Sénégal et la France" et échangé sur les grandes questions internationales", indique notamment la même source.

Le texte souligne que les deux hommes ont évoqué "en particulier la préparation du Séminaire intergouvernemental et le développement des échanges économiques et commerciaux, dans l'esprit d'un partenariat rénové".

Le président sénégalais a quitté Dakar lundi dans la matinée pour la capitale française où il doit participer au Forum de Paris sur la paix, première étape d'une tournée diplomatique, qui le mènera à Phnom Penh, en Thaïlande, pour prendre part au 20e Sommet de la Francophonie, les 16 et 17 novembre.