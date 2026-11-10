Sénégal: Dakar et Riyad signent un protocole fixant les modalités d'organisation du Hajj 2027

9 Novembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le délégué général au pèlerinage aux Lieux saints de l'Islam, le général de division Mamadou Gaye, a signé, lundi 9 novembre 2026 à Djeddah, en Arabie saoudite, le protocole fixant les modalités d'organisation du Hajj 2027, au nom de l'État du Sénégal, a appris l'APS de source officielle.

Ce protocole "fixe les obligations des deux parties, notamment les conditions d'accueil, le transport, l'hébergement ainsi que les exigences sanitaires et administratives concernant les pèlerins sénégalais", lit-on notamment dans un communiqué rendu public par la Délégation générale au pèlerinage aux lieux saints de l'islam (DGP).

La cérémonie de signature s'est déroulée en présence de hauts responsables du ministère du Hajj et de la Oumra du royaume d'Arabie saoudite, qui a salué "l'engagement et les dispositions anticipatives de la DGP, relatives à la préparation du Pèlerinage 2027".

Il a également magnifié les efforts fournis jusqu'ici par les autorités sénégalaises sur le niveau de préparation de l'édition 2027 du Hajj.

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La délégation officielle du Sénégal conduite par le Délégué général, le général Mamadou Gaye, était composé d'Assane Ndiaye, premier délégué général adjoint, de Mohamed Mansour Ndiaye, délégué général adjoint, chargé des voyagistes privés et de la communication, coordonateur de l'Initiative "Taiq Makka", ainsi que l'ambassadeur Cheikh Abdou Ndiaye, secrétaire permanent de la Délégation générale au pèlerinage.

Le délégué général a, pour sa part, exprimé sa gratitude, au nom de l'État du Sénégal, au royaume d'Arabie saoudite, pour la qualité de son soutien, qui contribue à "mettre les pèlerins sénégalais dans les meilleures conditions de confort et de sécurité à l'occasion du Hajj".

Les rites principaux du Hajj pour l'année 2027 (1448 H) devraient se dérouler du vendredi 14 au mercredi 19 mai.

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