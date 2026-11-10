Sénégal: Basketball 3x3 - La FSBB annonce une prime de 500 000 FCFA pour chaque médaillé et se projette sur les prochaines échéances

Dakar — La Fédération sénégalaise de basketball (FSBB) va octroyer une prime de 500 000 francs CFA à chaque membre des sélections féminine et masculine de basketball 3x3, promettant la mise en place d"'un groupe de performance" en perspective du prochain Afrobasket U18 et de la Coupe du monde masculine U19, a annoncé, lundi à Dakar, son président, Me Babacar Ndiaye.

Le Sénégal a remporté, lundi à Dakar, le tournoi masculin de basketball 3x3 des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 et terminé à la troisième place, chez les filles.

"Nous avons semé de bonnes graines. Il faut dès maintenant préparer le prochain Afrobasket U18 en s'appuyant sur ces joueurs. Nous ne devons pas attendre 2028 pour nous organiser. La Fédération souhaite mettre en place un groupe qui s'entraînera deux fois par semaine, y compris pendant les vacances", a déclaré Me Babacar Ndiaye, soulignant la nécessité de s'appuyer sur les jeunes ayant participé aux Jeux.

Le président de la FSBB a également indiqué que l'instance fédérale entend mobiliser les moyens nécessaires pour accompagner les Lionceaux à la Coupe du monde masculine U19. Il a, à cet effet, lancé un appel à l'État pour soutenir la préparation de l'équipe nationale.

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Me Babacar Ndiaye s'est par ailleurs réjoui du bilan des sélections nationales de basketball 3x3 à ces JOJ.

Il a estimé que le peuple sénégalais "pouvait être fier" de la participation du basketball à ces Jeux, estimant que ces résultats sont "le fruit d'un travail qui doit être poursuivi en perspective des prochaines échéances internationales".

"La Fédération tient également à récompenser les efforts des deux équipes. Ainsi, chaque membre des sélections féminine et masculine recevra une prime de 500 000 francs CFA en reconnaissance de son parcours et de ses performances lors de ces Jeux", a-t-il annoncé.

De son côté, le directeur de cabinet du ministre des Sports, Léopold Germain Senghor, a salué le travail de préparation ayant permis aux deux sélections de réaliser ces performances.

"C'est une victoire au bout de l'effort. Ce groupe travaille depuis deux ans et n'a connu que deux changements : un chez les filles et un autre chez les garçons", a-t-il déclaré.

Selon lui, cette "continuité a permis aux joueurs de renforcer progressivement leur cohésion, grâce à des stages effectués à l'étranger, particulièrement en Chine, ainsi qu'au Sénégal".

"Je tiens particulièrement à souligner le dernier stage de quinze jours à Guéréo dans le département de Mbour (ouest), qui leur a permis de mieux préparer les compétitions et d'améliorer leur jeu", a-t-il expliqué, saluant la combativité des deux formations, capables de remporter des rencontres très disputées.

"Les équipes ont remporté des matchs très disputés, parfois dans les dernières secondes. Cela montre qu'elles ont du caractère et un bon mental. Les entraîneurs ont également fait un excellent travail", a-t-il souligné.

"Nous devons poursuivre ce travail pour avoir une équipe senior encore plus performante. Ces jeunes ne doivent pas être limités au basket 3x3. Ils viennent des clubs et évoluent dans les championnats nationaux. C'est donc très encourageant pour l'avenir du basketball sénégalais", a-t-il ajouté.

La Coupe du monde U19 de basketball masculin est prévue du 26 juin au 4 juillet 2027 à Pardubice, en République tchèque.