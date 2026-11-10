Sénégal: Le basketball 3x3, une 'opportunité supplémentaire' pour les jeunes, selon Amadou Gallo Fall

Dakar — Le basketball 3x3 offre davantage "d'opportunités" aux jeunes de participer à des compétitions de haut niveau et aux pays de "conquérir des médailles olympiques", a souligné Amadou Gallo Fall, président de la Basketball Africa League (BAL), à la suite du sacre des Lions du Sénégal en basketball 3x3.

"C'est une opportunité pour davantage de jeunes de participer et de compétir au plus haut niveau", a déclaré M. Fall, estimant que cette discipline constitue une compétition supplémentaire permettant aux pays de multiplier leurs chances de monter sur le podium olympique.

M. Fall, par ailleurs, ambassadeur des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, a relevé que le 3x3 favorise "l'émergence de nations qui ne sont pas nécessairement parmi les références habituelles du basketball à cinq, mais qui parviennent à rivaliser avec les meilleures équipes".

À titre d'exemple, il a évoqué la Mongolie, qui a donné du fil à retordre au Sénégal lors de cette compétition, ainsi que la Lettonie, qui s'est illustrée en remportant des compétitions seniors dans cette discipline.

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Pour le président de la BAL, le basketball 3x3 représente également un excellent outil d'apprentissage pour les jeunes, en raison de "la fluidité du jeu et de ses exigences techniques, notamment dans les déplacements, les démarquages et les appels en profondeur, appelés backdoor".

Amadou Gallo Fall a par ailleurs souhaité que l'engouement suscité par les JOJ Dakar 2026 puisse se prolonger au-delà de la compétition, afin que les différentes disciplines sportives continuent de bénéficier de l'intérêt du public.

Il s'est dit particulièrement marqué par la découverte de nouvelles disciplines et d'infrastructures sportives, citant le centre équestre de Diamniadio, le beach-volley et le futsal.

M. Fall a insisté sur l'importance de la présence des jeunes spectateurs dans les différentes enceintes sportives, estimant que ces derniers, impressionnés par les performances de leurs aînés, pourraient être inspirés à embrasser une carrière sportive.

"Ce sont eux qui auront demain l'envie de devenir les champions et qui rempliront aussi les salles", a-t-il souligné.

Revenant sur le sacre des Lions, l'ambassadeur des JOJ Dakar 2026 a rappelé le caractère particulier d'une consécration olympique.

"Une médaille olympique reste une médaille olympique. C'est quelque chose de vraiment spécial, qui se sacre et qui se célèbre", a-t-il dit.