Tunisie/Libye: Équipe nationale - Sadok Kadida appelé à la rescousse après le forfait de Hazem Mastouri

Coup dur pour les Aigles de Carthage à quelques jours de leur double confrontation face à la Libye. Blessé lors de la rencontre entre l'Espérance sportive de Tunis et l'Union sportive de Monastir, Hazem Mastouri devrait observer une période de repos d'environ deux semaines.

Pour pallier son indisponibilité, le sélectionneur national, Mouïne Chaâbani, a décidé de faire appel à Sadok Kadida, qui rejoint ainsi le groupe en remplacement de l'attaquant blessé.

Ce changement de dernière minute vient contraindre le staff technique à revoir ses plans à l'approche de deux échéances importantes pour la sélection tunisienne. De son côté, Mastouri devra désormais se concentrer sur sa récupération afin de retrouver les terrains dans les meilleurs délais.

Prompt rétablissement à l'attaquant des Aigles de Carthage !