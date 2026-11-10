Tunisie: Crise de l'eau au pays - 41 % de l'eau consommée échappe à la facturation, alerte Hussein Rhili

La Tunisie doit accélérer la réforme de son système de gestion des ressources hydriques, en donnant la priorité à la réduction des pertes, à la rénovation des réseaux et à la préservation des nappes phréatiques. C'est l'alerte lancée, lundi 9 novembre 2026, par l'expert en ressources hydriques et membre de l'Observatoire tunisien de l'eau, Hussein Rhili, qui a notamment indiqué qu'environ 41 % de l'eau consommée dans le pays n'est pas facturée. Selon lui, 23 % de ces volumes sont perdus à cause des fuites dans les réseaux et 18 % résultent de prélèvements ou d'exploitations illégaux.

Invité sur Express Fm, Hussein Rhili a estimé que la crise hydrique tunisienne ne peut plus être expliquée uniquement par la baisse des précipitations et les changements climatiques. Elle est également aggravée par le manque de transparence dans la communication des données, l'insuffisance des investissements et le retard pris dans l'adaptation des politiques publiques aux nouvelles contraintes climatiques.

L'expert a rappelé que les eaux souterraines représentent environ 65 % des ressources hydriques exploitées en Tunisie, contre 35 % pour les eaux de surface, principalement issues des barrages. Cette forte dépendance aux nappes phréatiques rend leur protection et la rationalisation de leur exploitation indispensables, alors que les prélèvements dépassent depuis plusieurs années leurs capacités naturelles de renouvellement.

Des infrastructures à rénover et des solutions à diversifier

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Hussein Rhili a également déploré le manque de disponibilité des données relatives aux réserves des barrages, notamment celles que l'Observatoire national de l'agriculture publiait auparavant à partir d'images satellitaires. Cette situation limite, selon lui, les possibilités de suivre l'évolution des ressources disponibles, d'établir un diagnostic précis et d'anticiper les périodes de crise.

Le taux de remplissage des barrages, qui avoisinait 19,8 % en novembre 2023, se situe actuellement autour de 46 %, a-t-il indiqué, tout en soulignant que ce chiffre ne suffit pas à évaluer la situation hydrique dans son ensemble, compte tenu de la répartition géographique inégale des précipitations.

L'expert a par ailleurs estimé que les barrages ne peuvent plus constituer à eux seuls une réponse aux besoins du pays, en raison notamment de l'évaporation, de l'accumulation des sédiments et du manque d'entretien des ouvrages hydrauliques.

Il a ainsi plaidé pour une révision de la politique hydrique, à travers la protection des bassins versants, la lutte contre l'érosion des sols et le développement de solutions complémentaires, notamment les barrages souterrains, la recharge artificielle des nappes et la récupération des eaux pluviales dans les zones urbaines.

Concernant le dessalement de l'eau de mer, Hussein Rhili a appelé à ne pas en faire une solution de premier recours, compte tenu de son coût financier, énergétique et environnemental. À titre d'exemple, il a indiqué que le coût de production du mètre cube d'eau dessalée à la station de Sfax atteint environ 3,5 dinars, alors que son prix de vente au citoyen ne dépasse pas 700 millimes, ce qui représente une charge pour les finances publiques.

Il a ainsi estimé que la rénovation des anciennes canalisations et l'amélioration de l'entretien des réseaux permettraient de récupérer des volumes importants d'eau et de réduire la pression sur les ressources nationales.

La crise hydrique pèse aussi sur l'activité économique

Au-delà de l'approvisionnement en eau potable, les tensions hydriques affectent directement les secteurs agricole, industriel et touristique. Hussein Rhili a souligné que le recul de la production agricole, conjugué à la hausse des coûts de l'eau et de l'énergie, contribue à renchérir les prix des produits et à alourdir les charges des entreprises.

Il a notamment fait état d'un recul de 60 % de la capacité de production du secteur textile sur une période de deux mois, en raison de difficultés d'approvisionnement en eau et en énergie. Un exemple qui illustre, selon lui, les liens étroits entre la disponibilité des ressources essentielles et la continuité de l'activité productive.

L'expert a également alerté sur le coût économique du report des réformes. Citant des estimations de la Banque mondiale, il a évoqué la nécessité d'investir environ 800 millions de dollars par an dans le secteur de l'eau à l'horizon 2050 afin d'éviter des pertes économiques susceptibles d'atteindre 6,4 % du produit intérieur brut.

Pour Hussein Rhili, l'enjeu ne consiste donc plus seulement à mobiliser de nouvelles ressources, mais à transformer les modes de gestion de l'eau, en orientant les investissements vers la réduction des pertes, la modernisation des infrastructures et l'adaptation aux nouvelles réalités climatiques.