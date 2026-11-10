Tunisie: Phosphate - PhosCo mise sur 732 millions de dollars et promet 10 % des bénéfices aux sociétés communautaires

La société australienne PhosCo Ltd a annoncé des résultats économiques qu'elle qualifie de prometteurs pour son projet de phosphate de Gasaat, situé dans le nord de la Tunisie. Selon une étude préliminaire actualisée (Scoping Study), présentée dans un document déposé le 8 novembre 2026 auprès de la Bourse australienne (ASX), le projet affiche une valeur actuelle nette après impôts de 732 millions de dollars, avec un taux de rentabilité interne de 52 %.

Détenu à 100 % par PhosCo, le projet prévoit une production annuelle de 1,4 million de tonnes de concentré de phosphate, sur une durée d'exploitation estimée à 49 ans. L'étude table sur des dépenses d'investissement de 199 millions de dollars avant le démarrage de la production et un coût opérationnel moyen de 69 dollars par tonne de concentré durant les dix premières années. Le délai de récupération de l'investissement est estimé à 1,7 an à compter de la première production.

Les projections reposent sur un prix moyen de vente de 152 dollars la tonne, calculé sur la base d'une production composée à 70 % de phosphate standard, titrant 30 % de P₂O₅, et à 30 % de phosphate premium, titrant 33 %. La société estime par ailleurs que les évolutions du marché mondial, notamment la recherche de sources d'approvisionnement indépendantes et la demande liée aux engrais et aux batteries, renforcent l'intérêt stratégique du projet.

Des partenariats et des financements encore à concrétiser

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Sur le plan des ressources, PhosCo fait état d'une ressource minérale de 166,6 millions de tonnes, avec une teneur moyenne de 20,6 % de pentoxyde de phosphore (P₂O₅), répartie sur quatre des neuf prospects identifiés. La société indique poursuivre ses travaux d'exploration, notamment sur les découvertes de DOH et KH, afin d'évaluer le potentiel d'extension des ressources.

Le groupe met également en avant plusieurs partenariats et mécanismes de soutien. La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) a accordé une subvention d'un million d'euros destinée à financer l'étude préliminaire. PhosCo mentionne aussi un investissement potentiel de 7,5 millions de dollars australiens de la BERD, soumis à des vérifications préalables et à l'exercice d'options. Le groupe tunisien STUDI est, pour sa part, présenté comme partenaire des futures études de préfaisabilité et de faisabilité, avec un investissement annoncé de 1,4 million de dollars australiens.

La présentation évoque aussi un programme américain de 1,5 million de dollars, mis en oeuvre par l'intermédiaire de CrossBoundary, destiné à mobiliser des investisseurs et des partenaires, avec un objectif pouvant atteindre 100 millions de dollars d'investissements. Des discussions sont par ailleurs en cours avec des partenaires industriels autour de futurs accords d'achat de la production.

PhosCo affirme enfin vouloir consacrer 10 % des bénéfices du projet aux communautés locales, à travers des sociétés communautaires.

Plusieurs étapes restent nécessaires avant l'exploitation

Malgré ces perspectives, le projet demeure à un stade préliminaire. L'étude présentée ne constitue pas une étude de faisabilité définitive et ses estimations comportent une marge d'incertitude de l'ordre de 35 %. La société doit encore mener les études techniques complémentaires, sécuriser les financements et les débouchés commerciaux, ainsi que régler la question de l'approvisionnement en eau.

L'obtention d'une concession minière demeure également une étape déterminante : le permis accordé à PhosCo en mars 2025 concerne l'exploration et ne vaut pas autorisation d'exploitation. L'objectif d'une entrée en production commerciale autour de 2030, évoqué dans la présentation de l'entreprise, reste donc conditionné à l'aboutissement de ces différentes démarches et à la décision finale d'investissement.