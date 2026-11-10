Tunisie: ECONIMIA - A Monastir, les futurs ingénieurs tunisiens donnent vie à une voiture électrique

Des élèves ingénieurs de l'École nationale d'ingénieurs de Monastir (ENIM) ont conçu et mis en marche ECONIMIA, un prototype de voiture électrique urbaine développé localement dans le cadre du Shell Eco-marathon. Porté par l'équipe ENIM Team Tunisia-Shell Eco Marathon, ce projet universitaire met en avant les compétences tunisiennes en ingénierie, en électronique et en systèmes de contrôle, tout en illustrant les possibilités de collaboration entre établissements de formation et entreprises industrielles.

Réalisé sur une période d'environ deux ans, le prototype de catégorie « Urban Concept » fonctionne à l'énergie électrique. Les étudiants ont assuré les différentes étapes de son développement, de la conception à la fabrication, en passant par le câblage, la programmation et la mise au point des systèmes de contrôle. Selon les informations communiquées par la Chambre de commerce et d'industrie Suisse-Tunisie (CCISTN), une partie importante des équipements a été réalisée localement.

Le projet a notamment mobilisé Cyrine Ghanmi, cheffe de l'équipe, Ranim Hawela, responsable du volet électrique, ainsi que Tasnim Slama, qui a contribué aux travaux électriques et au développement du système autonome avant de prendre en charge les ressources humaines. Rabeb Bouzaida, élève ingénieure en troisième année de génie électrique à l'ENIM, est également responsable du comité autonome au sein de l'équipe depuis septembre 2025. Le projet a bénéficié de l'encadrement de Sami Hassine et de Wajih El Hadj Youssef, ainsi que du soutien de l'enseignant Ated Ben Khalifa. L'entreprise TESCA Tunisia Grombalia a accompagné l'initiative en qualité de sponsor.

Une participation au Shell Eco-marathon Poland 2026

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ECONIMIA a été présenté au Shell Eco-marathon Poland 2026, organisé du 24 au 28 juin sur le circuit Silesia Ring, en Pologne. Inscrit sous le numéro 724 dans la catégorie Urban Concept à batterie électrique, le prototype a validé cinq des neuf contrôles de l'inspection technique, selon les résultats publiés sur la plateforme officielle de la compétition. Aucun résultat de course sur piste n'y est toutefois enregistré.

Le développement d'un système de conduite autonome figure également parmi les axes de travail de l'équipe, mais cette fonctionnalité demeure en cours de développement. Le projet conserve ainsi son statut de démonstrateur universitaire et compétitif, sans qu'une phase d'industrialisation ait été annoncée.

La Chambre de commerce et d'industrie Suisse-Tunisie a récemment mis en avant cette initiative, estimant qu'elle témoigne du potentiel des jeunes compétences formées à Monastir et des possibilités de rapprochement entre les écoles d'ingénieurs, les entreprises et les partenaires internationaux, notamment dans les domaines de la mobilité et de l'énergie.

Un potentiel de coopération entre écoles et entreprises

Au-delà de la réalisation technique, ECONIMIA soulève la question de l'accompagnement des projets universitaires vers des applications industrielles. La CCISTN souligne plusieurs pistes de coopération possibles, notamment les stages, le mentorat, la sous-traitance de pièces, l'accès à des bancs d'essai et les partenariats avec des équipementiers implantés en Tunisie.

La Chambre entend également faciliter les contacts entre les entreprises membres et les initiatives d'ingénierie tunisiennes, en particulier avec des acteurs suisses intervenant dans les secteurs de la mobilité et de l'énergie.

L'enjeu est ainsi de valoriser les compétences développées au sein des établissements universitaires et de favoriser leur mise en relation avec le tissu économique. Pour ECONIMIA, le défi reste désormais de consolider les acquis techniques du prototype et d'explorer les possibilités d'accompagnement, sans confondre cette réalisation étudiante avec un projet industriel déjà engagé.