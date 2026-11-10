Tunisie: Tourisme tunisien/Modèle touristique - À réinventer au-delà du balnéaire

Face aux pressions environnementales et aux limites du modèle balnéaire, le tourisme tunisien est appelé à engager une profonde mutation. Diversification de l'offre, préservation des ressources et implication des acteurs locaux s'imposent comme autant de leviers pour renforcer durablement la compétitivité de la destination.

Le tourisme méditerranéen est confronté à la nécessité de repenser son modèle économique face aux pressions environnementales, au changement climatique et à la saturation des destinations. La consommation excessive d'eau, l'urbanisation du littoral et la dégradation des écosystèmes menacent désormais l'attractivité touristique et la rentabilité des investissements.

Dans ce contexte, le tourisme durable s'impose comme un levier stratégique de compétitivité. La diversification de l'offre à travers l'écotourisme, le tourisme rural et culturel, ainsi que la réduction de l'empreinte environnementale des activités touristiques constituent des priorités pour accompagner cette transition.

Un modèle à bout de souffle

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L'enjeu est de passer d'un tourisme de volume à un tourisme de valeur, en favorisant la création d'emplois, l'implication des acteurs locaux et une meilleure redistribution des retombées économiques. La pérennité du secteur méditerranéen dépendra ainsi de sa capacité à concilier performance économique, préservation des ressources naturelles et développement territorial.

Dans cette perspective de transformation du secteur touristique, le groupe hôtelier espagnol illustre le rôle que peuvent jouer les entreprises privées dans la promotion d'un modèle économique conciliant responsabilité sociétale, performance et préservation de l'environnement. Manel Ben Ismail, PhD, Responsable du développement durable de la destination - Tunisie, a mentionné que le groupe hôtelier espagnol entend faire du tourisme durable un levier de développement économique à travers son programme.

Présent dans plus de 14 pays avec plus de 100 hôtels, un modèle de tourisme positif qui associe performance économique, protection de la biodiversité et retombées directes pour les communautés locales. Selon Manel Ben Ismail, cette approche repose sur la conviction que la transformation du secteur touristique ne peut être menée individuellement par les entreprises. Elle nécessite une coopération étroite entre les établissements hôteliers, les fournisseurs, les autorités publiques, les organisations associatives et les populations locales. Elle souligne également l'importance de dépasser la logique concurrentielle pour favoriser le partage des bonnes pratiques et renforcer l'attractivité globale des destinations.

En Tunisie et au Maroc, cette stratégie se traduit par des partenariats avec les écoles hôtelières, les coopératives féminines, les producteurs locaux et les pêcheurs artisanaux. En Tunisie, plus de 45 établissements hôteliers participent à des initiatives de partage de bonnes pratiques, tandis que des collaborations avec les structures de formation visent à préparer les futurs professionnels aux exigences du tourisme responsable.

Ben Ismail met également l'accent sur la nécessité d'intégrer les communautés locales dans la chaîne de valeur touristique, notamment à travers le soutien aux coopératives féminines et aux petits producteurs. Cette démarche permet, selon elle, de favoriser la création de revenus, l'entrepreneuriat local et une meilleure redistribution des retombées économiques du tourisme.

Il affiche notamment un objectif de neutralité carbone de ses hôtels à l'horizon 2030 et ambitionne de renforcer ses approvisionnements en produits de la mer responsables. Manel Ben Ismail rappelle, à cet égard, que la compétitivité d'un établissement hôtelier dépend aussi de la qualité et de l'attractivité de la destination dans laquelle il s'inscrit.

L'enjeu économique est de faire évoluer le modèle touristique vers une économie plus inclusive et responsable, dans laquelle les entreprises hôtelières contribuent à la création d'emplois, au développement des filières locales et à la préservation des ressources naturelles. Pour les destinations méditerranéennes, cette approche constitue un axe de diversification et de compétitivité face aux défis climatiques et environnementaux.

L'analyse du modèle touristique tunisien permet également de mettre en lumière les limites structurelles du secteur et les défis économiques liés à sa diversité.

La durabilité, nouvel impératif économique

Selon Mohamed Souissi, chercheur spécialiste en tourisme et développement territorial à l'Université de Sfax et l'Université Lumière Lyon 2, a révélé que, depuis les années 1960, la Tunisie a fait du tourisme un pilier de son économie, en accueillant plus de 11 millions de visiteurs en 2025. Toutefois, ce secteur reste largement dépendant du tourisme balnéaire, des séjours tout compris et d'une offre concentrée à près de 90 % sur le littoral. Ce modèle montre aujourd'hui ses limites, entre concurrence tarifaire, dépendance aux tour-opérateurs internationaux, fragilité face aux crises et déséquilibres régionaux.

Selon Mohamed Souissi, ce modèle touristique dominant nécessite aujourd'hui une profonde réorientation afin de répondre aux nouvelles exigences du marché et aux enjeux de développement territorial. Il souligne notamment les limites d'une offre trop concentrée sur le balnéaire et la nécessité de diversifier les produits touristiques pour renforcer la compétitivité de la destination tunisienne.

À ces difficultés s'ajoutent les pressions environnementales liées à l'urbanisation côtière, à l'érosion des plages et à la dégradation des écosystèmes marins, qui menacent directement l'attractivité des destinations et la pérennité des investissements touristiques.

Face à ces défis, la diversification de l'offre apparaît comme une priorité stratégique. La valorisation du patrimoine historique, culturel et naturel, notamment à travers le tourisme rural, écologique et communautaire, constitue une opportunité pour stimuler l'économie locale, créer des emplois et mieux répartir les retombées du secteur entre les régions.

Souissi insiste également sur l'importance de repenser les modèles d'aménagement touristique et de mieux intégrer les ressources patrimoniales dans les stratégies de développement. Cette orientation permettrait de faire émerger de nouvelles destinations et de renforcer la contribution du tourisme à l'économie des territoires.

L'enjeu pour la Tunisie est désormais de passer d'un tourisme de volume à un tourisme de valeur, fondé sur l'innovation, la qualité des services, la préservation des ressources naturelles et l'implication des acteurs locaux. La compétitivité future de la destination dépendra ainsi de sa capacité à construire un modèle touristique plus durable, diversifié et économiquement inclusif.