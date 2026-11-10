Tunisie: Tourisme tunisien/Rentabilité et résilience - Les réformes nécessaires pour renforcer la compétitivité des entreprises

Rentabilité des entreprises, sécurité hydrique et énergétique, adaptation climatique et financement de la transition: Houssem Ben Azouz, coordinateur général de la Fi2T, expose les réformes nécessaires pour renforcer la résilience et la compétitivité du tourisme tunisien.

Le tourisme tunisien se trouve à un tournant stratégique. Au-delà de la progression des arrivées et des recettes en devises, l'enjeu consiste désormais à repenser le modèle économique du secteur, à améliorer la rentabilité des entreprises, à diversifier l'offre et à renforcer l'attractivité de la destination tout au long de l'année. Dans ce contexte, Houssem Ben Azouz, président d'honneur et coordinateur général de la Fédération interprofessionnelle du tourisme tunisien (Fi2T), expose les défis auxquels le secteur est confronté et avance plusieurs propositions pour construire un tourisme tunisien plus compétitif, résilient et durable.

La Tunisie doit faire du tourisme un secteur plus rentable, plus résilient et durablement créateur de richesse; dans ce cadre, Houssem Ben Azouz, président d'honneur et coordinateur général de la Fédération interprofessionnelle du tourisme tunisien (Fi2T), a souligné que la Tunisie dispose d'atouts touristiques considérables, notamment son patrimoine historique, sa richesse culturelle, son littoral, son désert et sa gastronomie. Il a estimé que le principal défi consiste à mieux valoriser ces richesses afin d'accroître les recettes en devises, les investissements rentables et les emplois durables.

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Il a également plaidé pour un nouveau modèle touristique privilégiant non seulement le nombre de visiteurs, mais aussi la dépense moyenne par touriste, la durée des séjours, la rentabilité des entreprises et une meilleure répartition des retombées économiques entre les régions. Il a insisté sur l'urgence d'intégrer les enjeux climatiques, hydriques et énergétiques dans la stratégie touristique nationale, en considérant que la disponibilité de l'eau et de l'électricité ainsi que l'adaptation aux fortes chaleurs sont devenues essentielles à la compétitivité et à la pérennité du secteur.

Des mesures doivent être prises

Ben Azouz a souligné que les fortes chaleurs de l'été 2026 et les tensions sur l'approvisionnement en eau et en électricité avaient révélé la vulnérabilité du secteur touristique. Il a averti que ces difficultés risquent de dégrader l'expérience des visiteurs et de nuire à l'image de la destination tunisienne. Pour y faire face, il a proposé trois priorités : mettre en place des plans de continuité d'activité dans les établissements touristiques, adapter les prestations aux fortes chaleurs et renforcer la coordination entre les autorités publiques et les professionnels.

Il a également appelé à mieux maîtriser les consommations et à anticiper les risques afin de garantir la qualité des services, préserver la satisfaction des touristes et renforcer la résilience du secteur. Ben Azouz a souligné que la préservation de la rentabilité des entreprises touristiques passe par une meilleure maîtrise des coûts, sans augmentation excessive des prix ni dégradation de la qualité des services. Il a préconisé le renforcement de l'efficacité énergétique, le recours à l'énergie solaire, la rationalisation de la consommation d'eau et la modernisation des équipements.

Il a également appelé à la création, sous l'impulsion de la Fi2T, d'un programme de financement de la transition énergétique et hydrique, destiné notamment à accompagner les PME touristiques à travers des crédits adaptés, des audits et des aides ciblées. Selon lui, cette transition doit être considérée comme un investissement stratégique au service de la compétitivité, de la qualité et de la pérennité du tourisme tunisien.

Des réformes pour développer le tourisme durable

Houssem Ben Azouz a plaidé pour une transformation du modèle touristique tunisien à travers la diversification de l'offre, la réduction de la saison et une meilleure valorisation des régions de l'intérieur, sans abandonner le tourisme balnéaire. Il a souligné la nécessité de développer les tourismes culturel, rural, écologique, saharien et gastronomique, tout en facilitant l'investissement et en simplifiant les procédures administratives. Il a également insisté sur l'urgence de renforcer la sécurité hydrique et énergétique du secteur, à travers la maîtrise de la consommation d'eau, le développement des énergies renouvelables, la modernisation des infrastructures et le financement de la rénovation des établissements touristiques.

Enfin, il a proposé quatre priorités : sécuriser les infrastructures, accompagner financièrement la transition des entreprises, réformer les conditions d'investissement et élaborer une feuille de route nationale pour un tourisme résilient, durable et compétitif.

En conclusion, Houssem Ben Azouz a appelé à repenser la performance touristique en privilégiant la création de valeur, les emplois durables et une meilleure répartition des retombées économiques entre les régions. Il a mentionné que la compétitivité du tourisme tunisien dépendait désormais de la sécurité des ressources en eau et en énergie ainsi que de l'adaptation aux changements climatiques. Il a affirmé l'engagement de la Fi2T à accompagner cette transformation afin de faire du tourisme tunisien un secteur plus rentable, résilient, durable et créateur de richesse.