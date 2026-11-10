Tunisie: Kairouan - Des spécialités culinaires très appréciées à l'échelle régionale et nationale

La Cité aghlabide est connue pour ses produits du terroir fort appréciés pour leur goût et leur raffinement dont le célèbre kafteji, les différentes variétés du pain aux odeurs spécifiques, les fameux beignets ftira adi, ftira bil adhma servis avec un peu de persil et d'oignon, les sfenjas moins épais que les deux premiers, et enfin les makroudhs.

En effet, on compte à Kairouan plus de 300 artisans spécialisés dans la fabrication de makroudhs, qui font travailler 1.250 personnes. D'ailleurs, la plupart de leurs boutiques situées dans la Médina ne désemplissent jamais, car les apprentis sont très habiles dans le secteur qu'ils ont, en général, appris de leurs aïeux.

La contemplation des makroudhs mielleux aux dattes, aux grains de sésame, aux amandes et aux pristaches, est toujours un plaisir... Mieux, une joie. Toutes les ressources de l'imagination et du charme sont mises en jeu pour provoquer la gourmandise et la mise en train des glandes salivaires.

C'est que ces douceurs représentent à Kairouan l'expression d'une civilisation, la manifestation d'un besoin spirituel et social, surtout pendant les fêtes familiales et religieuses, dont le Mouled et l'Aïd esseghir.

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Et bien que les gâteaux modernes aient fait leur apparition depuis longtemps, le makroudh, qui existe depuis des lustres, est toujours demandé et fait l'unanimité des clients et des visiteurs venus de tous les gouvernorats.

Et outre, ce secteur joue un rôle socioéconomique très important, et ce, malgré l'existence de certains problèmes, notamment au niveau de la main-d’œuvre plus ou moins qualifiée, du matériel tombé en désuétude dans certaines boutiques et de beaucoup d'intrus qui portent préjudice à ce produit du terroir.

A quand le festival du makroudh ?

Pour promouvoir le secteur, renforcer la qualité et la notoriété de ce gâteau traditionnel et préserver cette bonne tradition pour la transmettre à d'autres, les responsables régionaux ont institué un festival national du makroudh dont la première session a eu lieu le 20 mai 2008, la 2e session en 2009 et la 3e le 28 octobre 2010. Ensuite, plus rien, malgré le succès de ces trois sessions.

Espérons que l'on pensera à ressusciter le festival du makroudh qui ne manquera pas de promouvoir ce patrimoine culinaire et ce créneau porteur.