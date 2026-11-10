Tunisie: Clôture des «Saisons de la création » - Une dynamique théâtrale à célébrer

La compétition officielle de cette 4e édition a distingué « Cloche » d'Assem Bettouhemi, qui remporte à la fois le Prix du texte théâtral et le Grand Prix de la création théâtrale tunisienne. « Testostérone » de Sirine Gannoun et « 3, rue Palestine » de Marwen Missaoui figurent également au palmarès, aux côtés d'Assala Kwass, sacrée meilleure actrice pour son rôle dans « Al Insawan ».

Le clap de fin des «Saisons de la création» a été donné dans la soirée du 7 novembre à la salle du 4e Art. Ce rendez-vous annuel qui célèbre l'élan de renouveau sur les planches est organisé par le Théâtre national tunisien, sous l'égide du ministère des Affaires culturelles.

Le théâtre comme miroir

La cérémonie de clôture s'est tenue devant une salle comble, en présence de Mme la ministre des Affaires culturelles, Amina Srarfi, et de nombreux artistes et journalistes. Retransmise en direct sur la chaîne nationale Watania 1, elle a été précédée par une présentation en avant-première de « Tchaïka ». La pièce est une création du Théâtre national tunisien, mise en scène par Moez Mrabet. Elle est librement inspirée du texte russe « La Mouette », d'Anton Tchekhov.

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Malek Ouni et Sonia Younsi ont assuré la présentation de la cérémonie. Dans son discours, Moez Mrabet, directeur de la 4e édition des « Saisons de la création », a souligné la place du théâtre « en miroir de nos êtres et du monde pour une réalité plus pure ». Il est revenu sur l'ouverture aux régions et la stratégie de décentralisation mise en place depuis la 3e édition. En effet, après les Rencontres du sud, organisées l'année dernière, cette édition a accueilli les Rencontres du centre. D'ailleurs, la première étape s'est déroulée à Kairouan, du 23 au 26 octobre dernier. Le programme s'est ensuite poursuivi dans la capitale.

Des spectacles, des ateliers, des rencontres et des débats ont été organisés sous le slogan « Nouveaux horizons ». Des hommages ont été rendus à Mohamed Driss et Taoufik Jebali, deux figures majeures du théâtre tunisien. Il est à noter qu'une exposition est consacrée à Mohamed Driss, intitulée «Donnez-moi un théâtre... et je me charge de la création». Elle se tient à la salle du 4e Art du 1er novembre 2026 et se poursuivra jusqu'au 30 janvier 2027. M. Mrabet est également revenu sur la complicité entre institutions privées et publiques au service de la création théâtrale. D'ailleurs, deux représentations ont été programmées chaque jour, une à la salle El Teatro et l'autre au 4e Art.

Un passage musical saisissant de Jathb

Avant la remise des prix, le duo Jathb nous a livré une prestation musicale originale, à travers un extrait de leur projet « Welya ». Mariem Hamrouni était au chant, avec une voix mélodieuse particulièrement intense et d'une grande puissance expressive. Le compositeur et producteur Mohamed Barsaoui a assuré l'accompagnement instrumental, maniant de multiples outils dont des instruments joués en direct et d'autres dispositifs sonores.

L'univers de Jathb s'inspire de la musique soufie tunisienne, en reprenant des morceaux de «Hadhra» et autres chants spirituels qui célèbrent les saints ou « welya », d'où le nom du projet. D'ailleurs, même leur style vestimentaire est représentatif des traditions tunisiennes. Aux notes de chants soufis s'ajoute la musique électronique contemporaine avec sa texture rythmée. La richesse sonore de ce brassage crée une atmosphère captivante, méditative, presque hypnotique. Le style artistique de Jathb a mis en valeur notre patrimoine musical, dans une conception qui le renouvelle sans le dénaturer. Cette parenthèse sonore enchanteresse a été fortement applaudie par le public présent.

Le Palmarès

Quatorze productions théâtrales ont été en lice dans le cadre de la compétition officielle. Le jury de cette édition est présidé par la comédienne tunisienne Mouna Noureddine, avec, pour membres, Mounira Zakraoui et Ghazi Zaghbani, ainsi que Nissaf Ben Hafsia en qualité de rapporteuse.

En plus des prix attribués aux professionnels du théâtre, des récompenses d'encouragement ont été destinées aux passionnés du 4e art qui ont assisté et participé à la couverture de l'évènement. Pour la première catégorie, il s'agit de créer des vidéos de 10 à 15 minutes à partir d'une des pièces présentées. Le jury composé de Salma Baccar et Nidhal Guida a reçu 5 candidatures. Le prix a été attribué à Nour Chaouch pour sa vidéo sur « Sabbat » de Mounir Argui.

Pour la catégorie photos, Mohamed Aieb et Amira Zili ont examiné 11 candidatures. La lauréate est Azza Haddar pour sa photographie de la pièce « Quelques secondes » de Hamza Wartetani. Quant au prix de l'article critique, il y a eu 14 participants. Le jury, qui comprend Fawzia Mezzi et Moufida Khalil, a distingué Nourhene Jaâfar pour son article sur « Cloche » de Assem Bettouhami.

Avant d'annoncer les résultats de la compétition officielle, Ghazi Zaghbani est revenu sur la forte affluence du public pendant les représentations, avec une majorité de jeunes qui portent, selon lui, l'avenir du théâtre et de la culture d'une manière générale. Il a loué la qualité des œuvres en lice, en soulignant tout de même que certains participants sont « tombés dans la facilité ». Le prix du texte théâtral et le Grand prix de la création théâtrale tunisienne ont été attribués à « Cloche » (Jarass) de Assem Bettouhemi.

« 3, rue Palestine » de Marwen Missaoui a décroché le prix de la scénographie. Le prix de la meilleure actrice est revenu à Assala Kwass pour « Al Insawan ». « Testostérone » (Houma) a emporté le prix du meilleur acteur pour Abdelmonem Chwayet et le prix de la mise en scène pour Sirine Gannoun.