Tunisie: Rafik El Kamel au violon bleu - Une vie de peinture en liberté

Avec « Parcours », Le Violon Bleu Gallery consacre une rétrospective à Rafik El Kamel, figure majeure de la modernité artistique tunisienne. Du rire irrévérencieux des premières œuvres aux compositions épurées de ses recherches les plus récentes, l'exposition propose de remonter le fil d'une aventure picturale placée sous le signe de l'expérimentation et de la liberté.

Il y a, dans l’œuvre de Rafik El Kamel, une manière de ne jamais se laisser enfermer dans une seule écriture. Peintre de la figure, des scènes de vie, puis de l'abstraction, l'artiste n'a cessé de déplacer les frontières de son propre langage, comme si chaque période appelait nécessairement une autre manière de regarder et de peindre. C'est cette trajectoire, faite de ruptures, de glissements et de renouvellements, que Le Violon Bleu Gallery invite à découvrir avec «Parcours », une exposition rétrospective dont le vernissage a eu lieu hier, 8 novembre 2026. Les œuvres seront présentées jusqu'au 20 décembre.

Né à Tunis en 1944, Rafik El Kamel appartient à cette génération d'artistes qui ont accompagné le mouvement de renouvellement des arts plastiques tunisiens dans les années qui ont suivi l'indépendance. Formé à l'École des Beaux-Arts de Tunis, dont il sort diplômé en 1966, puis à l'École des Arts décoratifs de Paris entre 1967 et 1971, il construit très tôt une démarche singulière, nourrie par la curiosité, l'observation et une liberté de ton qui ne le quittera pas. Ses premières œuvres accordent une place importante à la figure humaine. Les visages, les expressions et les corps deviennent des territoires d'exploration où l'ironie côtoie la dérision.

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La série « Fou rire » en offre une illustration particulièrement saisissante. Les visages s'y déforment, les bouches s'ouvrent dans des éclats de rire presque excessifs. Derrière cette expressivité se dessine déjà une manière de prendre le monde à revers, de bousculer ses apparences et ses certitudes. Mais Rafik El Kamel ne s'attarde pas dans une formule. Son regard se déplace progressivement vers les espaces quotidiens, les silhouettes et les rapports entre les figures et leur environnement. La narration s'allège, les personnages se font plus discrets, les formes se simplifient.

La peinture gagne en dépouillement sans perdre sa présence. Cette évolution conduit peu à peu l'artiste vers l'abstraction. La figure cède la place aux rapports de couleurs, aux rythmes, aux matières et aux tensions de la composition. Le geste pictural prend une autonomie nouvelle. Les surfaces, les superpositions et les traces deviennent autant de moyens de construire un espace qui ne cherche plus à représenter le réel, mais à en restituer des sensations. Cette liberté de recherche est sans doute l'une des constantes les plus remarquables de son parcours.

Elle s'accompagne d'une exigence plastique qui ne se réduit jamais à la virtuosité technique. La peinture de Rafik El Kamel avance par essais, transformations et intuitions, dans un dialogue permanent entre maîtrise et spontanéité. Artiste et pédagogue, ayant notamment enseigné à l'École des Beaux-Arts de Tunis, Rafik El Kamel a également inscrit son travail dans une circulation internationale. Ses œuvres ont été présentées dans différents rendez-vous artistiques en Tunisie et à l'étranger, notamment au Salon de Mai à Paris et à l'Institut du monde arabe en 2002, dans le cadre de l'exposition « Perspectives sur l'art arabe contemporain ». Son parcours a également été distingué par plusieurs récompenses, dont le premier prix de la Ville de Tunis en 1984.

Avec « Parcours », Le Violon Bleu Gallery ne se contente pas de réunir les différentes étapes d'une carrière. L'exposition donne à voir les métamorphoses d'une oeuvre qui a su se réinventer sans renier son identité. Une traversée qui permet de mesurer comment, au fil des décennies, Rafik El Kamel a fait de la peinture un territoire d'exploration ouvert, où l'expérience du visible finit par rejoindre celle de la sensation.