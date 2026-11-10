Tunisie: Mohamed Amine Hamouda - Au croisement de la matière et de la mémoire

L'artiste tunisien Mohamed Amine Hamouda participe à « Arab Design Now 2026 », exposition phare de la Biennale Design Doha, au Qatar. Avec « Silk Oasis », il explore les savoir-faire artisanaux du sud tunisien et interroge les rapports entre ressources naturelles, mémoire des territoires et mutations environnementales.

Le travail de l'artiste tunisien Mohamed Amine Hamouda est à l'honneur à Doha. Il prend part à « Arab Design Now 2026 », l'exposition principale de la Biennale Design Doha, qui se tient du 5 novembre au 31 décembre 2026 au Qatar. Sous le commissariat de Noura Al Sayeh, assistée de Latifa Alkhayat, l'exposition réunit designers, artistes, studios et collectifs du Moyen-Orient, d'Afrique du Nord et d'Asie du Sud autour des savoirs liés à la matière, de leur transmission et de leur renouvellement à travers les pratiques créatives.

Inscrit dans le parcours thématique « Landscapes of Production -- Landscapes of Extraction » (Paysages de production -- Paysages d'extraction), le projet « Silk Oasis » (2026) de Mohamed Amine Hamouda prend pour point de départ l'histoire et les traditions artisanales de Gabès, l'oasis marine méditerranéenne du sud de la Tunisie. À travers cette proposition, l'artiste revient sur un patrimoine matériel façonné par les ressources locales, les gestes transmis et les connaissances accumulées au fil des générations. La démarche de Mohamed Amine Hamouda se distingue par son rapport expérimental à la matière.

Celle-ci n'est jamais envisagée comme un simple matériau à façonner, mais comme une mémoire vivante, porteuse de savoir-faire, d'usages et de relations avec un territoire. Son travail consiste à explorer les propriétés des ressources disponibles, à revisiter les techniques artisanales et à les inscrire dans une écriture contemporaine du design. Il fait ainsi dialoguer héritage et expérimentation, connaissances vernaculaires et recherche plastique.

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Avec « Silk Oasis », cette exploration ne se limite toutefois pas à la valorisation des traditions. Le projet introduit une dimension critique en mettant en perspective les effets de l'extraction industrielle et de la pollution chimique sur les écosystèmes et les communautés locales. Derrière les richesses matérielles du territoire se révèle une réalité plus préoccupante : celle d'un paysage transformé, dont l'équilibre est fragilisé par des modes de production qui affectent durablement son environnement.

En associant recherche sur les matériaux, mémoire des pratiques et conscience écologique, Mohamed Amine Hamouda propose ainsi une lecture du design qui dépasse les considérations esthétiques et fonctionnelles. Son travail rappelle que les techniques artisanales ne relèvent pas uniquement d'un héritage à préserver, mais constituent aussi des ressources de création et de réflexion pour penser autrement notre rapport à la production et au vivant.

Sa participation à Arab Design Now 2026 offre une vitrine internationale à cette démarche singulière et inscrit la création tunisienne dans un dialogue plus large sur les mutations des territoires, la transmission des savoirs et les responsabilités du design contemporain.