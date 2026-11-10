Tunisie: 32 Bis accueille The Funambulist - Pour une réflexion autour des pédagogies de la libération

À l'occasion de son 10e anniversaire, le magazine The Funambulist investit les espaces du 32 Bis, du 6 novembre 2026 au 15 janvier 2027. Une intervention qui entend explorer les formes collectives d'apprentissage et les stratégies permettant de construire des pédagogies de la libération, à travers une programmation mêlant exposition, lectures, écoutes et ateliers.

Penser et apprendre ensemble, entre générations, en associant aussi bien les enfants que les aînés : telle est l'approche proposée par cette initiative qui place le partage des savoirs au coeur de sa démarche. Le public pourra ainsi découvrir une salle de lecture donnant accès à l'ensemble des numéros du magazine publiés au cours de la dernière décennie, ainsi que des espaces d'écoute consacrés à une sélection d'épisodes de ses podcasts.

La programmation comprend également une exposition, une rencontre consacrée aux formes de solidarité internationale et plusieurs ateliers destinés aux enfants, aux jeunes adultes et aux passionnés d'édition. Autant de propositions qui invitent à faire de l'apprentissage une expérience collective, ouverte sur les échanges, les pratiques et les engagements.

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Fondé en 2015, The Funambulist est un magazine bilingue, disponible en version imprimée et en ligne, consacré aux dimensions politiques de l'espace et des corps. À la croisée de l'architecture, de la recherche universitaire et de l'activisme, il développe une réflexion sur les approches spatiales des luttes anticoloniales, antiracistes, queer et féministes à travers le monde.

En accueillant cette publication à l'occasion de ses dix ans, 32 Bis ouvre ainsi un espace de rencontre entre création éditoriale, transmission des savoirs et réflexion collective sur les formes possibles de l'émancipation.