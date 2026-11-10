Tunisie: 32 Bis accueille The Funambulist - Pour une réflexion autour des pédagogies de la libération

9 Novembre 2026
La Presse (Tunis)
Par Asma Drissi

À l'occasion de son 10e anniversaire, le magazine The Funambulist investit les espaces du 32 Bis, du 6 novembre 2026 au 15 janvier 2027. Une intervention qui entend explorer les formes collectives d'apprentissage et les stratégies permettant de construire des pédagogies de la libération, à travers une programmation mêlant exposition, lectures, écoutes et ateliers.

Penser et apprendre ensemble, entre générations, en associant aussi bien les enfants que les aînés : telle est l'approche proposée par cette initiative qui place le partage des savoirs au coeur de sa démarche. Le public pourra ainsi découvrir une salle de lecture donnant accès à l'ensemble des numéros du magazine publiés au cours de la dernière décennie, ainsi que des espaces d'écoute consacrés à une sélection d'épisodes de ses podcasts.

La programmation comprend également une exposition, une rencontre consacrée aux formes de solidarité internationale et plusieurs ateliers destinés aux enfants, aux jeunes adultes et aux passionnés d'édition. Autant de propositions qui invitent à faire de l'apprentissage une expérience collective, ouverte sur les échanges, les pratiques et les engagements.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Fondé en 2015, The Funambulist est un magazine bilingue, disponible en version imprimée et en ligne, consacré aux dimensions politiques de l'espace et des corps. À la croisée de l'architecture, de la recherche universitaire et de l'activisme, il développe une réflexion sur les approches spatiales des luttes anticoloniales, antiracistes, queer et féministes à travers le monde.

En accueillant cette publication à l'occasion de ses dix ans, 32 Bis ouvre ainsi un espace de rencontre entre création éditoriale, transmission des savoirs et réflexion collective sur les formes possibles de l'émancipation.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.