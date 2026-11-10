Togo: Shanghai - Le made in Togo cherche des acheteurs chinois

10 Novembre 2026
Togonews (Lomé)

Le Togo participe à l'Exposition internationale d'importation de Chine (CIIE), qui s'achève mardi à Shanghai.

Une participation coordonnée par le Centre togolais des expositions et foires (CETEF Togo 2000) et la Chambre de commerce et d'industrie du Togo (CCI-Togo). Quatre stands ont été installés : deux dans l'espace agroalimentaire et deux dans la zone des biens de consommation. La CIIE est l'un des plus grands salons du commerce international. Elle réunit exposants et milliers d'acheteurs professionnels du monde entier, dans l'agroalimentaire, les biens de consommation, les équipements médicaux, les technologies, l'industrie et les services.

Depuis mai 2026, Pékin exempte de droits de douane les produits des pays africains avec lesquels il entretient des relations diplomatiques, dont le Togo.

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