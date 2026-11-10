Togo: Aného, capitale de l'histoire

10 Novembre 2026
Togonews (Lomé)

La cinquième édition du Festival international d'histoire d'Aného (FIHA) se tient du jeudi 12 au dimanche 15 novembre. L'Union européenne en est l'invitée d'honneur, indique Le Médium.

Le festival est organisé par la Fondation Aquereburu & Partners et la commune des Lacs 1, avec le soutien de partenaires institutionnels, techniques, culturels et économiques. Le choix d'Aného n'a rien d'un hasard. Bâtie entre l'océan et la lagune, l'ancienne capitale est l'un des berceaux de l'histoire togolaise, marquée par la présence portugaise, allemande puis française, et riche d'un patrimoine colonial et religieux.

En invitant l'Union européenne, le FIHA ouvre un dialogue sur l'histoire partagée entre l'Afrique et l'Europe.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.