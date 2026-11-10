Togo: Le pays dévoile son Green Fund à Antalya

Le Togo participe à la COP31 à Antalya, en Turquie. Sa délégation y porte la voix des pays les moins avancés et lancera trois initiatives pour attirer les investissements verts.

Lomé veut mobiliser des financements pour mettre en oeuvre sa contribution déterminée au niveau national (CDN). Le pays entend aussi nouer des partenariats en faveur des communautés vulnérables. Aux côtés des autres pays les moins avancés, il défendra trois priorités : le financement climatique, l'adaptation et la réparation des pertes et préjudices.

En marge des négociations, des rencontres avec bailleurs, investisseurs et institutions internationales doivent permettre de promouvoir le portefeuille national de projets verts.

Trois lancements à Antalya

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Togo Green Fund : ce fonds national mobilisera et orientera les financements climatiques. Il cofinancera des projets publics et privés, facilitera l'accès au Fonds vert pour le climat et développera des outils innovants, dont le marché du carbone. Le cabinet Do Well Do Good accompagne l'initiative. Registre carbone national : cette plateforme numérique, conforme à l'accord de Paris, permettra de valoriser les réductions d'émissions du pays sur le marché du carbone. Elle est développée avec le consortium Terraviva-A6Lab.

Togo Zéro Déchet : dans le prolongement du forum africain des territoires zéro déchet de Kpalimé, en octobre, ce programme mise sur l'économie circulaire, la valorisation des déchets et l'entrepreneuriat vert, avec des territoires pilotes.

Le message est de faire du climat une opportunité d'investissements et d'emplois, au service d'un développement résilient et sobre en carbone.