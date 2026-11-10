Afrique: Éliminatoires CAN 2027 - Arouna Sangante convoqué, après le forfait de Krépin Diatta

Dakar — Le défenseur sénégalais Arouna Sangante a été convoqué par le sélectionneur des Lions Patrick Vieira en remplacement de Krépin Diatta, forfait pour la double confrontation face au Soudan, comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2027.

Les deux rencontres contre le Soudan, comptant pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2027, sont programmées ce jeudi à partir de 19h au stade Leopold Sédar Senghor. La manche retour est prévue le 16 novembre, à Juba (Soudan du Sud).

La CAN 2027, prévue du 19 juin au 17 juillet, se tiendra au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie.

L'arrière droit sénégalais s'est blessé en club avec Watford, lors de la 15e journée du Championship anglais face à Middlesbrough. Il a quitté ses coéquipiers dès la 14e mn de jeu.

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Le joueur de Séville en Liga espagnole, Arouna Sangante, déjà présent dans la liste des joueurs convoqués lors de la dernière fenêtre internationale du mois d'octobre, retrouve ainsi la sélection nationale pour cette échéance.

Le jeune défenseur de la Real Sociedad (Espgane), Mamadou Sarr, a également déclaré forfait après une blessure contractée en Ligue Europa face à l'Olympique Lyonnais. Il a été remplacé par Massire Sylla, qui évolue à l'Union Saint-Gilloise en Belgique.