Sénégal: Au Mali, une association mise sur la formation et le numérique pour promouvoir les talents des personnes handicapées

Bamako, 9 nov (APS) - L'Association des communicateurs handicapés du Mali (ACHM) entend renforcer les compétences professionnelles de ses membres et valoriser les talents des personnes vivant avec un handicap, notamment à travers les plateformes numériques et des partenariats avec les médias, a déclaré à l'APS son président, Yaya Traoré

"Notre objectif est de renforcer les capacités des personnes vivant avec un handicap, qui évoluent dans le domaine de la communication, qu'elles soient membres du bureau ou non", a-t-il dit, soulignant que la formation constitue l'un des principaux axes d'intervention de l'ACHM.

M. Traoré a également fait part de l'ambition de l'association de mettre en place une véritable structure médiatique dédiée aux personnes handicapées, comprenant notamment une radio et une télévision.

En attendant la réalisation de ce projet, l'association a développé plusieurs plateformes numériques, notamment une page Facebook, une chaîne WhatsApp, une chaîne YouTube et un compte TikTok, afin de donner davantage de visibilité aux compétences et aux initiatives des personnes vivant avec un handicap.

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Dans cette dynamique, l'ACHM collabore avec des radios partenaires pour produire des émissions consacrées à cette catégorie de la population. Ces contenus sont également relayés sur ses différents supports numériques afin de toucher un public plus large.

Depuis sa création en 2018, a souligné Yaya Traoré, l'association a accompagné ses membres à participer à des ateliers et séminaires de formation, tout en leur apportant un appui dans leurs activités radiophoniques.

Il a également évoqué les efforts entrepris pour établir des partenariats avec des écoles de journalisme et des universités, en vue de faciliter l'accès de ses membres à une formation professionnelle qualifiante.

Il a toutefois reconnu que l'association reste confrontée à des difficultés financières qui limitent sa capacité à répondre à l'ensemble des besoins de ses membres.

Le président de l'ACHM a en outre exprimé le souhait de nouer de nouvelles collaborations avec des établissements d'enseignement supérieur, afin d'obtenir des réductions substantielles sur les frais de formation.

A travers ces initiatives, l'association ambitionne de favoriser l'insertion professionnelle des personnes handicapées dans le secteur des médias et de leur offrir des espaces d'expression et de valorisation de leurs compétences.