Sénégal: JOJ - Omar Pène offre un concert et des dons aux pensionnaires de la MAC de Kaolack

Kaolack — L'artiste-musicien Omar Pène, ambassadeur de la réinsertion des personnes détenues, a offert lundi, un concert et un don de denrées alimentaires et de produits de première nécessité aux pensionnaires de la Maison d'arrêt et de correction (MAC) de Kaolack (centre), dans le cadre de son engagement en faveur de leur réinsertion sociale.

"Comme nous sommes presque à la fin des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ), nous n'aurons pas la possibilité de visiter toutes les prisons. Nous allons néanmoins organiser des activités dans certains établissements pénitentiaires", a-t-il expliqué lors d'un point de presse organisé avant le concert.

Selon l'artiste, après des discussions avec le ministre de la Justice, il a été convenu de mener cette initiative dans trois établissements pénitentiaires : le Camp pénal, la MAC de Kaolack et la prison de Thiès, où la tournée prendra fin le 12 novembre.

À travers cette démarche, le lead vocal de Super Diamono entend jouer un rôle de trait d'union entre les détenus et le monde extérieur, afin de contribuer à l'amélioration de leurs conditions de détention.

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Omar Pène a également remis aux pensionnaires de la MAC de Kaolack un don de denrées alimentaires et de produits de première nécessité, avec le concours de bonnes volontés.

L'artiste a fait part de son ambition de poursuivre cette initiative au-delà des Jeux olympiques de la jeunesse, pour inscrire cet engagement dans la durée.

L'Inspecteur Oumar Diop, directeur régional de l'Administration pénitentiaire pour les régions de Kaolack, Fatick et Kaffrine, a salué la pertinence de cette initiative, qui constitue, selon lui, un appui aussi bien pour l'administration pénitentiaire que pour les pensionnaires.

Il a insisté sur la nécessité d'associer l'ensemble des partenaires aux efforts visant à faciliter la réinsertion sociale des personnes détenues.

La réinsertion constitue un enjeu majeur pour prévenir la récidive et permettre aux anciens détenus de retrouver leur place dans la société, a-t-il souligné.

L'artiste-musicien Omar Pène a été nommé ambassadeur de la réinsertion des personnes détenues par le ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Me Moussa Sarr.

Cette nomination fait suite à la sortie d'un single et d'un projet musical dédiés à l'Administration pénitentiaire et aux forces de sécurité, destinés à sensibiliser l'opinion sur la mission des établissements pénitentiaires et l'importance d'accorder une seconde chance aux personnes détenues.