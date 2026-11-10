Sénégal: Fatick - Un individu soupçonné de s'être fait passer pour un lieutenant des Douanes interpellé par la police

Fatick — Des éléments de la sûreté urbaine du Commissariat central de Fatick (centre-ouest) ont interpellé un individu soupçonné de faits répétés d'escroquerie et d'usurpation de fonction, a appris l'APS, lundi, auprès de la Division de la communication et des relations publiques de la Police nationale

Cette interpellation est intervenue le 4 novembre, après la plainte d'un commerçant du marché central de Fatick, victime d'une escroquerie perpétrée par un individu se faisant passer pour un lieutenant des Douanes en service dans la localité, a précisé la même source.

Selon le plaignant, le mis en cause s'est fait remettre "un téléphone portable de grande valeur" en promettant un paiement imminent par transfert électronique, conditionné, selon lui, à l'installation préalable d'applications sur l'appareil. Il aurait ensuite profité d'un moment d'inattention pour s'enfuir sans régler la somme due.

Alertés, des éléments de la Brigade de recherche du Commissariat central de Fatick ont immédiatement été mis en branle et l'on interpellé alors qu'il se trouvait sur l'axe menant à la gare routière.

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D'après le communiqué de police, l'exploitation des indices et les investigations subséquentes ont permis d'identifier deux autres victimes ayant subi le même préjudice.

Au terme de la procédure d'enquête préliminaire, le mis en cause a été déféré devant les autorités judiciaires compétentes pour répondre de ses actes, ajoute la même source.