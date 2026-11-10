Sénégal: JOJ Dakar 2026 - Les Lions expriment leur fierté après le sacre olympique au basketball 3x3

Dakar — Les joueurs de l'équipe nationale masculine de basketball 3x3 du Sénégal ont exprimé leur "joie et leur fierté" après leur sacre aux Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, lundi à au Complexe Tour de l'OEuf, au quartier Point E.

Les Lions ont décroché la médaille d'or en s'imposant en finale devant la Lituanie, championne du monde en titre, sur le score serré de 14 à 13.

Au terme de cette finale disputée, les champions olympiques ont exprimé leur satisfaction d'avoir remporté le titre à domicile, avec le soutien d'un public acquis à leur cause.

"Nous sommes contents et fiers d'avoir remporté le titre chez nous. Le public nous a beaucoup soutenus. Il nous a poussés à bout et nous nous sommes dit qu'il fallait gagner ce titre chez nous", a déclaré Ibrahima Ndiaye, en zone mixte. Il a également évoqué sa fierté d'être devenu champion olympique.

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Même sentiment de satisfaction chez Sacoura Diop, qui a mis en avant la "force du collectif' dans la conquête de cette médaille d'or. "Nous avons joué un tournoi très difficile. Le basket 3x3 n'est pas facile. Je sais que j'ai eu des matchs pas trop bien dans le tournoi et, pour cette finale, je me devais de revenir à mon niveau", a-t-il expliqué.

Pour Sacoura Diop, "être champion olympique est une joie, un honneur pour moi, ma famille et mon quartier".

"Nous sommes très contents. Le match a certes été difficile, mais nous étions convaincus que nous allions remporter cette finale. Nous les avions déjà battus en phase de poules. Ils avaient à coeur de prendre leur revanche, ce qui a rendu le match difficile", a de son côté indiqué Papa Mamadou Cissé

"Je suis très ému, ma joie est inexplicable", a-t-il ajouté.

Frédéric Clovice Mané, meilleur marqueur de la finale avec huit points et joueur ayant disputé le plus grand nombre de minutes (15"39), a également salué la mobilisation du public et l'engagement de ses coéquipiers.

"Je suis très content et fier de mon pays. Le public nous a énormément soutenus et motivés. Nous avons donné le maximum de nous-mêmes et sommes restés concentrés jusqu'au bout", a-t-il soutenu.

"Nous sommes très contents de cette victoire. Durant deux mois, nous avons effectué des entraînements intensifs à tous les niveaux, aussi bien sur le plan physique que mental. Aujourd'hui, les jeunes ont fait preuve de courage, de détermination et d'engagement pour aller décrocher cette belle victoire", a réagi l'entraineur des Lions, Moustapha Diakhaté.